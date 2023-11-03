買菜被洗腦 桃園家庭主婦貸款近百萬買保養品家人嚇傻

桃園一名50歲家庭主婦今年初到傳統市場買菜，遇美容保養品業者攀談推銷，在話術洗腦下不斷回購，直到近日家人發現家庭開銷變大，經過一番追問，婦人竟已貸款將近百萬購買商品，而且絕大多數商品都還沒拿到；桃園市消保官初步調查業者違反美容定型化契約，但由於公司在新北登記，後續將移請新北市相關單位追查裁處。

據了解，該名婦人是今年初在蘆竹區南崁傳統市場被業者推銷產品，由於業者不斷洗腦誇讚試用後皮膚緊實有光澤，又稱現在公司正在辦促銷，折扣優惠，還可以「無卡分期」先享受再付費，讓婦人心花怒放，三度在業者協助下辦理「無卡分期」購買商品。

後來，婦人的丈夫兒女發現家裡多了許多不知名的瓶瓶罐罐，近幾個月又收到數千元的繳款通知，追問之下，才知她在市場被推銷。婦人此時也才知道「無卡分期」就是信用貸款，雖然後悔，但已經貸了90萬8千元，而且商品未全部拿到手。

桃園市法務局消保官接獲申訴，深入追查找到保養品業者，發現業者多尋找年紀稍長、身旁無親友可商討的女性推銷，販賣商品只要求消費者簽立保障消費者權益確認書，但契約內容未載明解除或終止契約退費規定，反註明「商品售出後無論是否拆封、使用，皆不提供退貨」，有違反「美容定型化契約應記載及不得記載事項」嫌疑。

面對婦人投訴，業者喊冤，強調自己是在傳統市場兜售商品，無須適用美容定型化契約相關規範；業者也供稱自己不懂法律，但應不至於違法違規，不解傳統市場實物買賣「何必那麼麻煩」。

消保官解釋，依消費者保護法規定，業者只要提供美容服務行為，不論場所地點，都適用「美容定型化契約應記載及不得記載事項」，由於業者公司在新北登記，後續將移請新北市相關單位追查裁處。