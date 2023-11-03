買菜被洗腦 桃園家庭主婦貸款近百萬買保養品家人嚇傻
桃園一名50歲家庭主婦今年初到傳統市場買菜，遇美容保養品業者攀談推銷，在話術洗腦下不斷回購，直到近日家人發現家庭開銷變大，經過一番追問，婦人竟已貸款將近百萬購買商品，而且絕大多數商品都還沒拿到；桃園市消保官初步調查業者違反美容定型化契約，但由於公司在新北登記，後續將移請新北市相關單位追查裁處。
據了解，該名婦人是今年初在蘆竹區南崁傳統市場被業者推銷產品，由於業者不斷洗腦誇讚試用後皮膚緊實有光澤，又稱現在公司正在辦促銷，折扣優惠，還可以「無卡分期」先享受再付費，讓婦人心花怒放，三度在業者協助下辦理「無卡分期」購買商品。
後來，婦人的丈夫兒女發現家裡多了許多不知名的瓶瓶罐罐，近幾個月又收到數千元的繳款通知，追問之下，才知她在市場被推銷。婦人此時也才知道「無卡分期」就是信用貸款，雖然後悔，但已經貸了90萬8千元，而且商品未全部拿到手。
桃園市法務局消保官接獲申訴，深入追查找到保養品業者，發現業者多尋找年紀稍長、身旁無親友可商討的女性推銷，販賣商品只要求消費者簽立保障消費者權益確認書，但契約內容未載明解除或終止契約退費規定，反註明「商品售出後無論是否拆封、使用，皆不提供退貨」，有違反「美容定型化契約應記載及不得記載事項」嫌疑。
面對婦人投訴，業者喊冤，強調自己是在傳統市場兜售商品，無須適用美容定型化契約相關規範；業者也供稱自己不懂法律，但應不至於違法違規，不解傳統市場實物買賣「何必那麼麻煩」。
消保官解釋，依消費者保護法規定，業者只要提供美容服務行為，不論場所地點，都適用「美容定型化契約應記載及不得記載事項」，由於業者公司在新北登記，後續將移請新北市相關單位追查裁處。
消保官進一步指出，婦人所遇的消費糾紛類型常衍生刑民訴訟，官司曠日廢時，結果未必全能如自己所願。然而，類似推銷手法在桃園其他傳統市場也不難發現，民眾遇到類似業者行銷攻勢，應保持冷靜，避免衝動消費，切勿輕易簽訂任何契約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言