改裝車深夜噪音擾民 嘉義市7處陳情熱點設固定式監測桿

嘉義市人口密集，人車多，近來鬧區部分路段深夜常出現改裝汽機車，沿街呼嘯而過，製造刺耳噪音擾民，議員接獲民眾陳情，昨天分別質詢市長黃敏惠、環保局長李佳禾，黃敏惠說，本月中旬將啟動取締噪音固定式聲音照相設備；環保局今天公布設置的7處陳情熱點。

議員王浩說，半年前，他質詢晚間10點到隔天早上6點時段，要向製造大量噪音「飆車改裝族」宣戰！但遺憾的是，市府態度並不強硬，沒有家庭半夜該被吵醒！想像小嬰兒半夜常被呼嘯而過的排氣管聲音驚醒，一被吵醒，大人小孩都不用睡了。

臉書地方社團10月就有反應，還有市民快得憂鬱症了！市民沒有太多個半年可以等待，為了夜間的安寧，請立刻「向噪音車輛宣戰」！世賢路民生路交叉處靠近85度Ｃ，每天半夜許多重機改管四輪到處跑，擾人睡眠，要加強巡邏。

議員戴寧也說，警方取締汽機車噪音公害案件移交環保局，環保局檢測儀器量能不夠，專責人力不足，無法遏止汽機車噪音，應盡速補充人力及檢測設備。

李佳禾說，明年會擴編專責取締人力由1人增到5人，追加預算辦理車輛噪音固定式聲音照相系統建置計畫，在民眾陳情熱點設5組固定式聲音照相設備及10面告示牌，預計本月中執法。統計元月至9月共執行46場移動式聲音照相執法，以及9場環警監夜間聯合稽查，通知到檢554輛次，告發裁罰140輛次。民眾陳情熱點：民族路、北港路、大雅路、世賢路、忠孝路、中興路、友愛路等7處。