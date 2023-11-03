快訊

通勤地獄！首爾地鐵明年將推「無座位車廂」全員用站的

更靜音、更快...盤點中共最新096型核潛艦的技術 恐成美國噩夢

滿屋回收物！台中凌晨民宅大火老夫妻沒逃出 尋獲1焦屍難辨識

改裝車深夜噪音擾民 嘉義市7處陳情熱點設固定式監測桿

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市人口密集，人車多，近來鬧區部分路段深夜常出現改裝汽機車，沿街呼嘯而過，製造刺耳噪音擾民，議員接獲民眾陳情，昨天分別質詢市長黃敏惠、環保局長李佳禾，黃敏惠說，本月中旬將啟動取締噪音固定式聲音照相設備；環保局今天公布設置的7處陳情熱點。

議員王浩說，半年前，他質詢晚間10點到隔天早上6點時段，要向製造大量噪音「飆車改裝族」宣戰！但遺憾的是，市府態度並不強硬，沒有家庭半夜該被吵醒！想像小嬰兒半夜常被呼嘯而過的排氣管聲音驚醒，一被吵醒，大人小孩都不用睡了。

臉書地方社團10月就有反應，還有市民快得憂鬱症了！市民沒有太多個半年可以等待，為了夜間的安寧，請立刻「向噪音車輛宣戰」！世賢路民生路交叉處靠近85度Ｃ，每天半夜許多重機改管四輪到處跑，擾人睡眠，要加強巡邏。

議員戴寧也說，警方取締汽機車噪音公害案件移交環保局，環保局檢測儀器量能不夠，專責人力不足，無法遏止汽機車噪音，應盡速補充人力及檢測設備。

李佳禾說，明年會擴編專責取締人力由1人增到5人，追加預算辦理車輛噪音固定式聲音照相系統建置計畫，在民眾陳情熱點設5組固定式聲音照相設備及10面告示牌，預計本月中執法。統計元月至9月共執行46場移動式聲音照相執法，以及9場環警監夜間聯合稽查，通知到檢554輛次，告發裁罰140輛次。民眾陳情熱點：民族路、北港路、大雅路、世賢路、忠孝路、中興路、友愛路等7處。

市府依噪音管制法2021年10月20日公告「修正嘉市噪音管制區內不得從事妨害人生活環境安寧行為之時間、地區或場所」，公告事項規定經查驗合格車輛不得有使用其他排氣管，致妨害他人生活環境安寧行為，違者可處3千元以上3萬元以下罰鍰。

嘉義市環保局在民眾陳情汽機車噪音熱點，採取移動式聲音照相執法。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局在民眾陳情汽機車噪音熱點，採取移動式聲音照相執法。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局在民眾陳情汽機車噪音熱點，採取移動式聲音照相執法。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局在民眾陳情汽機車噪音熱點，採取移動式聲音照相執法。圖／嘉市環保局提供

噪音 議員 黃敏惠

延伸閱讀

新經濟首發 黃敏惠施政報告打造雲嘉嘉產業生活圈

嘉市前瞻補助全台殿後 議員批中央未全額負擔鐵路高架化不公平

嘉市議員揭發涉性騷學者受聘景觀總顧問 黃敏惠：正視處理

影／侯友宜張秀華聯合競總進駐開箱 黃敏惠率競總幹部亮相公布政見

相關新聞

影／高雄婦自家信箱多了2萬紅包怕有詭 警一查真相讓人吃驚

高雄謝姓婦人昨日上午發現自家信箱多了一個裝有2萬2500元的不明紅包，因非家人所有，怕有陷阱報警；警方得知謝家近期並無喜...

滿屋回收物！台中凌晨大火老夫妻沒逃出 尋獲1焦屍難辨識

台中市太平區今天凌晨2時許發生一棟民宅火警，消防隊獲報到場時，整棟民宅已陷入火海，立即灌救，據了解，民宅住的是78歲賴姓...

退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟 嘉檢聲押5人獲准

保七總隊第七大隊、嘉縣中埔警分局上月獲報，有人盜伐阿里山鄉林班地珍貴牛樟木牟利，報請檢察官賴韻羽指揮偵辦，結合林業及自然...

台中「肌肉悍警」化身頒獎人 女行員羞喊：福利

近年來詐騙案件頻繁，警方與各大金融單位合作，豐原警分局翁子所警員張廷緯前日到轄內台北富邦銀行頒發阻詐獎金及獎狀，表揚阻詐...

詐團騙信用卡號綁消費APP 車手竄LaLaport狂買百萬金條

台中三井LaLaport傳出遭詐騙集團盜刷案，警方查獲至少5名車手持被害人信用卡綁定商場APP，專買金飾、珠寶等，3天內...

影／巧遇還是預謀！前任持刀劃傷現任男友 新北警2小時逮人

謝姓男子疑似不爽鄭男奪愛，今天凌晨兩人在新北市五股區中興路二段巧遇，謝男二話不說掏出彈簧刀朝著鄭男揮刺，鄭男見狀轉身閃躲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。