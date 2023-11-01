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新莊電動自行車竄火！民眾持滅火器仍無法撲滅 新北消防火速馳援

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天晚上新北市新莊區西盛街232巷口，1輛電動自行車突然起火，路過民眾驚見趕緊用滅火器滅火，但因火勢過大無法撲滅只好通報119派員灌救。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經布水線撲滅火勢，所幸沒有人受傷，起火原因待查。

據了解，今天晚上6時50分左右，1輛電動自行車臨停新北市新莊區西盛街232巷口，突然冒煙起火。路過民眾驚見趕緊使用滅火器試圖滅火，但火勢過大無法撲滅，只好通報119派員前來灌救。

新北市消防局獲報出動14名消防員、各式搶救車輛6輛趕抵現場，經布水線灌救，火勢於晚上6時58分左右撲滅，所幸現場沒有人受傷，至於起火原因有待火調人員調查釐清。

新北市消防局第二救災救護大隊提醒，民眾若不慎遇到電動車輛起火，可依循以下因應自救。包括若電動車在行駛中冒煙或起火應趕緊下車逃生。同時，電動車起火燃燒時會產生有毒氣體以及侵蝕刺激皮膚，應遠離車體並站在上風處以免造成危害。

另外，鋰電池起火燃燒需要大量的水供應及持續降溫才能有效滅火，切記一般滅火器已難達到滅火的效果，趕緊打電話119求援。

今天晚上一輛電動自行車在新北市新莊區西盛街232巷口起火，新北消防協助滅火。記者曾伯愷／翻攝
今天晚上一輛電動自行車在新北市新莊區西盛街232巷口起火，新北消防協助滅火。記者曾伯愷／翻攝
今天晚上一輛電動自行車在新北市新莊區西盛街232巷口起火，新北消防協助滅火。記者曾伯愷／翻攝
今天晚上一輛電動自行車在新北市新莊區西盛街232巷口起火，新北消防協助滅火。記者曾伯愷／翻攝

電動自行車 消防員 新北 火災

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