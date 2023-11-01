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新北警增添秘密武器！800支電子口哨成值勤利器

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

鑒於總統及立法委員選舉將至，加上新北市各處交通要道車流眾多，警方執行交通疏導及管制勤務也日益繁重，為維護警員路口執勤時的健康及衛生，新北市義交大隊長許湘鋐特別捐贈800支電子口哨給新北市警局交通大隊及各分局交通分隊，藉以取代傳統的警哨，讓警員執法時能兼顧安全、健康及方便性。

新北市警局指出，這批捐贈的電子口哨，不但哨音可依勤務性質調整，瞬間音貝也較高，在執行大型活動疏導人潮更顯有效。尤其在即將到來的新北歡樂耶誕城活動預期將吸引大量人潮，警方須規劃大量警力疏導周邊交通。

警員使用「電子哨」不需經口吹哨音，不但有益於執勤警員健康，大分貝音量更可有效提醒來往人車注意。板橋交通小隊長蘇嘉文表示，不用吹就可以發出高分貝哨音，警方值勤時口罩不必取下，可以防止空氣汙染及流行性感冒。

新北警局長廖訓誠表示，交通警察主要職責是維護交通執法、交通事故防處與交通疏導，是保護用路人第一線人員，在車輛往來的路口執勤是非常辛苦而勞累的工作，感謝義交大隊長捐贈這批電子口哨給第一線交警，同時也謝謝新北市義交同仁每日協助警員共同守護民眾道路安全，維護良好的交通順暢環境。

交通分隊警員拿著義交大隊長許湘鋐捐贈的電子口哨。記者黃子騰／翻攝
交通分隊警員拿著義交大隊長許湘鋐捐贈的電子口哨。記者黃子騰／翻攝
新北市警察局長廖訓誠代表受贈800支電子口哨。記者黃子騰／翻攝
新北市警察局長廖訓誠代表受贈800支電子口哨。記者黃子騰／翻攝

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