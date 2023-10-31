行經平交道超車 竟接到3萬4千元罰單？民眾嚇傻直呼「搶錢」

彰化縣有民眾開車行經田中鎮復興路鐵路平交道，因超車被開罰3萬4千元，田中警分局表示，依道路交通管理處罰條例規定，在平交道超車、迴車、倒車、臨時停車等可處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，這名受罰民眾若有意見，可向監理站提出申訴。

最近有一張在鐵路平交道超車，被罰3萬4千元的罰單照片在網路流傳，引發話題，高額的罰款讓人咋舌，據了解，當時並沒有火車經過，只是經過平交道時超車，就接到這張罰單，有網友說「政府搶錢哦」、「遇到前車龜速、要怎麼開」，也有人說「在平交道前本來就不能拿生命開玩笑」。

田中警分局證實，這名駕駛是今年9 月22日中午行經田中鎮復興路鐵路平交道時因超車被民眾檢舉案件，警方依法開單，根據道路交通管理處罰條例第54條規定，若是在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，或是不遵守看守人員指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越者，均可處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年，若因而肇事者，吊銷其駕駛執照，田中分局分局長簡龍宏也呼籲民眾遵守交通規則，避免憾事發生。