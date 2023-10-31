羅生門？羅姓藝人爆偷拍兔女郎 目擊者還原過程：男方很有禮貌

桃園萬聖城傳出上周末有民眾裝扮成兔女郎，在會場中遇到某羅姓藝人向她搭訕拍照，她明確拒絕後對方卻挑釁大喊「這是公共場合」，接著拿手機對著她猛拍，讓她氣得報警。但事後有目擊網友發聲，稱該名兔女郎說謊，還原當時男生很有禮貌詢問是否能拍照，女方卻挑釁語氣說不能，強調現場與女方描述完全不同。

裝扮成兔女郎的女子昨晚在Dcard發文，指出29日晚間穿著兔女郎裝和友人到桃園萬聖節參觀，走在路上突然遇到羅姓藝人冒出來詢問「欸可以拍你們嗎？」對此女子回應「不行耶，謝謝」便走過。結果過了3分鐘羅姓藝人卻跑到她們面前，舉起手機對著她拍，挑釁大喊「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦。」同行友人則反應很快地擋在鏡頭前，直言當下真的嚇傻了，事後委屈到活動現場的機動派出所報案。

貼文曝光後引發網友議論，紛紛猜測羅姓藝人身分，但今一名網友在底下留言，表示自己也在現場「這女孩在說謊」，稱當時男方與很多人拍照，似乎是拍有關萬聖節造型給兒子看，男方很有禮貌問女子能不能拍照，女子卻和友人挑釁拒絕並大聲嘲笑，接著說「拍我可以報警喔」，男方才回答「這裡是公共場合，是可以拍的，妳懂不懂法律？」隨即離開，網友強調，「我聽到非常清楚，與這位原發文描述的完全不一樣」。

對此桃園警分局表示，員警執行萬聖城維安工作，除設置機動派出所，周邊路口均指派員警及義交人員疏導交通，並規劃制服及便衣人員於場內加強巡邏。當天員警接獲當事人報案，詢問狀況後立即以無線電通報周邊執勤同仁查尋，但未發現對象。當事人明將到警局製作筆錄，若女子決定提告，將通知羅姓藝人到案說明，至於網友說法因非當事人，僅列入參考。