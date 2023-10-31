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嘉義縣909車嚴重超速被開罰 移動式測速取締熱點曝光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣嚴重超速累計至10月22日共909件，主要違規地點集中在台61線、台18線。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣嚴重超速累計至10月22日共909件，主要違規地點集中在台61線、台18線。圖／嘉義縣警察局提供

新修正的道路交通管理處罰條例6月30日上路，嚴重超速由原先超速60公里降低為40公里。嘉義警察局統計，7月至10月22日嚴重超速違規共有909件，違規地點集中在中埔鄉台18線、布袋鎮台61線等地，將處以罰鍰1萬2000元至3萬6000元，並吊扣車牌6個月。

嘉義縣警察局統計，7月嚴重超速超過10件的地點共有7處，包括新港鄉159線南壇段水月橋固定式20件，竹崎鄉166線44.46公里東向西移動式20件，大埔鄉台3線333.6公里移動式17件，太保市台18線3.2公里移動式13件，布袋鎮台61線275.9公里南往北移動式13件，六腳鄉台19線81.5公里移動式12件，布袋鎮台61線270公里北往南移動式11件。

8月嚴重超速超過10件的地點共有5處，包括鹿草鄉167線10.5公里移動式13件，布袋鎮台61線275.9公里南往北移動式13件，大埔鄉台3線340.9公里移動式12件，民雄鄉興中村嘉76線6.2公里移動式10件，太保市台37線7公里移動式10件。

9月嚴重超速超過10件的地點共有7處，包括中埔鄉台18線27.8公里移動式54件，布袋鎮台61線270公里北往南移動式49件，東石鄉台61線267.7公里移動式38件，新港鄉台37線4公里北往南移動式21件，鹿草鄉167線10.5公里移動式21件，新港鄉159線南壇段水月橋固定式15件，新港鄉164線25.7公里移動式14件。

嘉義縣警察局表示，因尚未完成全部開單，10月統計至10月22日沒有嚴重超速超過10件的測速地點。嘉義縣警察局提醒，移動式及固定式測速地點都會有「警52」測速取締標誌，不得超出道路規定最高速限，若超速逾40公里將吊扣牌照，並處1萬2000元至3萬6000元罰鍰。

嘉義縣嚴重超速累計至10月22日共909件，主要違規地點集中在台61線、台18線。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣嚴重超速累計至10月22日共909件，主要違規地點集中在台61線、台18線。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣嚴重超速累計至10月22日共909件，主要違規地點集中在台61線、台18線。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣嚴重超速累計至10月22日共909件，主要違規地點集中在台61線、台18線。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣嚴重超速累計至10月22日共909件，主要違規地點集中在台61線、台18線。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣嚴重超速累計至10月22日共909件，主要違規地點集中在台61線、台18線。圖／嘉義縣警察局提供

嘉義 警察 測速

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