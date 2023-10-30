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北市中山區錦新大樓再添亡魂 14歲少女墜樓手機摔壞原因成謎

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市中山區「錦新大樓」在過去39年來至少25人喪命，昨天傳出非住戶的少女獨自搭電梯上樓，卻不幸墜樓送醫不治，全案初步排除外力介入，亡魂數量再添一筆。

10月29日晚間，警方獲報林森北路周邊有人路倒，到場後才發現少女頭部重創倒地，地點位在錦新大樓後巷，疑墜樓案件，少女送醫後1小時宣告不治。

警方鑑識小組查出，少女搭火車到台北，轉乘大眾運輸再徒步至錦新大樓，搭電梯上樓後墜落，少女一路上都在滑手機，但少女手機因從高處墜落，物理性摔爛，無法取得其中資料，難以取得蛛絲馬跡，不知生前與誰聯繫。全案經通知家屬到場，家長悲痛稱，不知道女兒異狀，竟獨自到台北，還墜落至凶宅後巷。

知情人士指出，錦新大樓是知名凶宅，其前身是時代大飯店，1984年因火警奪走19條人命，後續改名錦新大樓，過去39年至少25喪命。此處周邊今年就有3、4件墜樓案，由於龍蛇混雜、出入人員複雜，大樓管委會形同虛設，非住戶竟能隨意進出，門禁鬆散，安全問題堪慮。

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錦新大樓 凶宅 電梯

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