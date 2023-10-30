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輔助駕駛又肇禍？ 苗栗高速公路12天2起緩撞車挨撞
國道3號苗栗縣通霄交流道附近今天發生轎車開啟輔助駕駛，撞及施工緩撞車，波及另輛大貨車事故，轎車嚴重毀損，轎車趙姓駕駛受輕傷送醫，這起是高速公路苗栗路段12天內第二起類似車禍，案由國道警方處理中。
國道公路警察局第二大隊今天上午8點57分據報，國3144.2公里通霄交流道發生事故，警方到場處理，初步調查，43歲趙姓男子開啟輔助駕駛功能，疑因未注意車前動態，擦撞在內側車道施工單位緩撞車，再擦撞行駛在外側車道營大貨車。
轎車的車頭、車尾，連環碰撞毀損嚴重，趙男身體多處擦挫傷，苗栗縣政府消防局救護車送苑裡李綜合醫院，傷勢並無大礙，這起車禍占用內、中線車道，上午9點45分排除，南下交通巷逐漸恢復正常，3車駕駛酒測值均為零，全案進一步偵辦中。
國道1號134公里苗栗路段，10月18日也發生1件轎車開啟輔助駕駛，撞上內側車道施工緩撞車事故，二大隊呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，現今許多車輛均具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，致造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。
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