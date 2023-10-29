旅客嚇壞！桃園中壢站驚爆女酒醉跳軌 「肉身擋火車」玩命畫面曝光

台鐵桃園中壢火車站昨天深夜10時許，第三月台一名60歲沈姓女子情緒不穩，侵入鐵路軌道路線，肉身趴車頭阻擋列車行駛離開，導致台鐵列車無法行駛，嚇壞月台現場等車民眾，鐵路警察局中壢派出所副所長周伯勳今天下午表示，發現沈女侵入軌道，台鐵人員立即將她扶上月台安全處，所幸未影響各班次列車，沈女依違反鐵路法函送法辦。

鐵路警察局中壢派出所表示，昨天晚上10時許，台鐵中壢站第三月台一名沈姓女子侵入軌道，當時列車準備行駛離開，沈女突然趴在列車車頭前阻擋行駛，台鐵人員發現情緒不穩，立即將沈女扶上月台安全處，由警方帶返派出所詢問及聯繫家屬到場，幸未影響各班次列車行車，沈女依違反鐵路法第57條第2項函請交通部裁罰。

民眾在網路上分享影片，只見一名女子整個人站在鐵軌上，並癱在區間車的車頭，以肉身阻擋列車不肯離去，女子疑似神智不清，所幸當時列車是處在靜止的狀態，並未造成任何人員傷亡。

台鐵中壢火車站28日晚間10時許，1名女子酒醉跌落鐵軌，起身後竟趴在車頭阻擋列車離去，台鐵人員立刻將女子扶上月台，鐵路警察後續聯絡家屬帶回，並依違反鐵路法函送。

鐵路警察局台北分局中壢派出所副所長周伯勳今天接受媒體聯訪表示，28日晚間10時許，台鐵中壢火車站第3月台1名女子侵入軌道， 鐵路警察局獲報後，立即趕赴現場查處，沈姓女子因情緒不穩侵入軌道路線，但立即由台鐵人員扶上月台安全處未影響各班次列車。

周伯勳指出，警方後續將女子帶回派出所並聯繫家屬到場，同時全案依違反鐵路法函送交通部裁罰，鐵路警察局台北分局呼籲民眾，大眾運輸鐵道路線的列車高速行駛，禁止擅自侵入，以共同維護行車安全。

根據現場民眾指出，女子疑似喝醉酒跌落到鐵軌上，沒想到起身之後竟一度趴在火車頭、口中還念念有詞，但聽不清楚女子在說什麼，時間大約20秒，後來台鐵工作人員趕到現場，立即將女子帶上月台安全處，火車也未耽誤出發時間。

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