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影／屋主控登革熱噴槍高溫惹禍 台南消防局現勘火場鑑定

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝，昨下午傳出火警，楊姓屋主質疑當時衛生局人員才領化學兵入內噴灑登革熱防治用藥，隨後即傳出火警，認噴藥不當釀禍，要提國賠求償。消防局今上午現勘火場，研判起火點在2樓衣帽間，至於起火原因，仍需跡證鑑定外，也將約詢相關人員釐清。

楊姓屋主指出，衛生局通知，因登革熱疫情緊急室內噴藥，預定昨下午2時至4時30分，約3時陪同衛生局人員、化學兵等人上2樓一起檢查窗戶，下來沒2、3分鐘後就起火了。他懷疑是噴槍高溫所致。

他說，父母親當時又慌又急，沒想到登革熱噴個藥，房子都燒了。案發後，衛生局長蘇世斌聞訊也趕到現場關心，詢問是否提供住宿。而他就住對面，住是沒有問題，但求償部分，要看整修後需要多少費用再說了。

今上午11時許，消防局火調科人員會衞生局、軍方支援單位等現勘，並採擷相關跡證送驗。火調科指出，目前勘驗，起火地點應是2樓前面衣帽間，但起火原因需跡證鑑定外，也將約詢屋主、噴藥人員等，進一步還原現場釐清。

至於是否藥劑引起，火調科指出，可能性不大，畢竟已實際噴藥多次，而藥劑成分恐需衛生局實驗室鑑驗。

今上午11時許，消防局火調科人員會衞生局、軍方支援單位等現勘火場，釐清起火原因。記者邵心杰／攝影
今上午11時許，消防局火調科人員會衞生局、軍方支援單位等現勘火場，釐清起火原因。記者邵心杰／攝影
火調科人員進入火場鑑識，也採擷相關跡證送驗。記者邵心杰／攝影
火調科人員進入火場鑑識，也採擷相關跡證送驗。記者邵心杰／攝影
楊姓屋主懷疑是噴槍高溫所致，火調人員也進一步檢視相關設備。記者邵心杰／攝影
楊姓屋主懷疑是噴槍高溫所致，火調人員也進一步檢視相關設備。記者邵心杰／攝影

衛生局 登革熱

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