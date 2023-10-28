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傻眼！金門嬤使用「古董手機」 不會操作竟連打65通119報案

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門阿嬤因為使用「古董手機」誤觸119，竟然連打65通，消防局經調查後特別會同轄區里長一同前往阿嬤住處關切與宣導。圖／金門縣消防局提供
金門阿嬤因為使用「古董手機」誤觸119，竟然連打65通，消防局經調查後特別會同轄區里長一同前往阿嬤住處關切與宣導。圖／金門縣消防局提供

金門縣消防局最近統計今年救災救護指揮中心總受話通數，竟高達8466通，其中有效通數共2638通，其餘均為無效通話數，最扯的是有人竟然連打65通，後來消防局透過電信業者追查，才找到撥打者是70多歲的阿嬤，她因為使用「古董手機」誤觸，後來消防局建議她換手機才解決了風波。

金門縣消防局表示，災害搶救及緊急救護分秒必爭，但常有民眾亂打119，占用緊急電話線路，金門縣消防局以今年1至9月統計資料為例，消防局救災救護指揮中心總受話通數合計8466通，其中受理火災、救護、災害搶救及其他等有效通數共2638通，其餘均為無效通話數，當中又以無聲或已掛斷佔1524通為最多。

消防人員透露，近期119專線接獲無聲電話情形層出不窮，讓第一線忙於應變的119受理人員倍感無奈，當中又以同一手機的門號總計來電高達65通，且均為「無聲(逕行掛斷)電話」，消防局為了解其密集撥打119卻未出聲或未回應原因，經調查後特別會同轄區里長一同前往民眾住處關切，才得知手機門號使用者為一黃姓老阿嬤，她因操作不熟悉，才造成誤撥119情形。

消防人員表示，阿嬤使用的是以前的掀蓋式古董手機，她因為不太會使用，才會不斷按到119，得知造成消防人員困擾，阿嬤連聲說「歹勢」，表示歉意。後來是在場人士建議阿嬤去買隻新手機，換手機看能否避免誤觸，阿嬤也欣然同意。

消防局表示，119報案電話是提供給緊急需要的民眾一個救命熱線管道，但畢竟消防資源是大眾的，不能讓少數人藉故騷擾、亂報，不但佔用電話缐路，也可能使需要協助的民眾無法有效及時地獲得協助，依據今年6月21日修正公布的消防法規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，違反者提高罰則，可處1萬元以上到5萬元以下，情節嚴重者 甚至有觸犯刑罰之虞，特別提醒民眾，請勿以身試法，將寶貴的救災、救護救援資源留給需要即時幫助的人。

阿嬤 金門

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