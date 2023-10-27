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交通事故資料怎申請？掃QR碼線上申辦 推動創新數位服務

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

為了提供更便捷又便民的服務，簡化行政流程及申請方式，桃園市政府警察局持續推動創新數位服務，在「桃園市政府警察局道路交通事故當事人登記聯單」導入QR碼連結，可立刻導引民眾進入線上申辦頁面，於申辦前也會說明申請規定、案件資料申請步驟，以及案件資料進度查詢，交通警察大隊業務承辦人將直接於線上審核、管控申辦作業，藉此提升事故資料核發效率。

桃市交通警察大隊說明，依據「道路交通事故處理辦法」第13條規定，當事人或利害關係人得於交通事故現場，申請提供交通事故當事人登記聯單；並於事故處理完畢7日後，可再向處理單位查詢事故處理情形，並可申請「閱覽或核發」道路交通事故現場圖及現場照片；於事故30日後得申請提供道路交通事故初步分析研判表。

交大大隊長林鼎泰表示，以往民眾發生交通事故後，常四處詢問各項資料如何申請，桃市警局自今年2月起，已於當事人登記聯單中附加QR碼連結，看似不起眼的數位政策，卻發現民眾線上申請比率，由原先55.6％大幅提高至79％，顯示民眾反應良好。

林鼎泰說，為再簡化民眾申請流程，自本月起印製QR碼貼紙及印章，提供各中、分隊處理員警於事故現場及相關表件中使用，民眾可透過手機掃瞄QR碼完成申請作業，並於線上下載交通事故資料電子檔，包含現場圖、照片及初步分析研判表等，以網路代替馬路，提供民眾更快速便捷的申請、領件服務。

桃市警局推出小小QR碼即時導引民眾線上申辦交通事故資料。圖／桃市交通警察大隊提供
桃市警局推出小小QR碼即時導引民眾線上申辦交通事故資料。圖／桃市交通警察大隊提供

警察 桃園

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