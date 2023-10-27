小橘貓被「切成三段」疑慘遭分屍殺害 外送員目睹畫面嚇到吐了

新竹市東南街路上今天發現有民眾發現駭人貓屍，新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎發文揭露，該隻小橘貓疑似被「切成三段」棄置路邊，現場只見頭跟下半身，報案的外送員路過看到嚇壞，「噁心到直接去嘔吐」，也已通報動保所與警方調查，希望釐清事發情形。

竹市動保所指出，已經獲報正在積極調查中，包含調閱周邊監視器畫面，希望盡快釐清事發原因，後續將進一步說明。新竹市南門派出所指出，經調閱監視器發現，該幼貓是在今天凌晨5點許，在該處遭多隻野狗咬死，故初步排除人為因素，後續將由防疫所處置。據了解，小橘貓是被7到8隻大型的狗咬死。

邵柏虎說，驚見貓屍的地點就在新竹市東南街，附近的頂竹圍公園今年6月間才發生有住戶灑釘子跟毒物想要驅趕流浪貓，當時警方有順利抓到「灑釘怪客」阿伯，附近也曾發生有狗狗被受虐由協會救援，未料今天又發生有小橘貓橫屍街頭，場景殘忍。

「民眾發現小橘貓疑似被人切成三段。」邵柏虎說，他早上接到民眾報案，表示新竹市東南街住戶門口靠近轉角邊上，有一隻小橘貓疑似被人切成三段，「切口很平整」，現場只剩一顆頭跟下半身、中間身軀部分不見，現場則並未見到血跡，懷疑是「第二現場」，但仍待調查了解。

邵柏虎說，通報的熊貓外送員路過看到貓屍被切成多段心有餘悸，覺得相當惡心直接去嘔吐，他痛批「真的很殘忍」，呼籲民眾可以不喜歡牠們，但不能這樣傷害牠們。他感謝議長許修睿服務處聯繫警方協助，希望動保所、派出所等相關單位盡早調查破案，不要讓居民覺得環境不友善很危險，連帶小朋友出門都感到恐慌。