投資飆股詐騙屢騙不爽 彰警勸五旬男別匯8萬

警方打詐發現詐騙集團指導被害人假裝當下放棄匯款，過幾天換另一家金融機構重新匯款，彰化縣溪湖警分局阻詐成功後，通知被害人的家屬防詐，也持續追蹤被害人有無再匯款，多款齊下避免詐騙集團蠱惑民眾。

彰化縣51歲鄭姓男子好奇點開投資網站，被「理財專員」邀請加入股票投資群組，多名「理財專員」加他line並例舉成功賺錢案例，分析股市行情，鄭男被遊說近一個月信以為真，昨到郵局準備匯款8萬元投資某飆股，郵局行員發現是警示帳戶，詢問認不認識帳戶所有人，結果鄭男不認識。

警方據報趕到，研判鄭男是遭典型投資理財詐騙，就把詐團的投資理財詐騙流程告訴鄭男，曾有被害人匯10萬元，收到3千元「投資獲利」就認定不是詐騙，陸續匯款數十萬元後被封鎖訊息始知上當。鄭男聽完承認被詐而放棄匯款，警方通告他的家屬共同關懷以免詐團又來遊說匯款。