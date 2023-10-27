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投資飆股詐騙屢騙不爽 彰警勸五旬男別匯8萬
警方打詐發現詐騙集團指導被害人假裝當下放棄匯款，過幾天換另一家金融機構重新匯款，彰化縣溪湖警分局阻詐成功後，通知被害人的家屬防詐，也持續追蹤被害人有無再匯款，多款齊下避免詐騙集團蠱惑民眾。
彰化縣51歲鄭姓男子好奇點開投資網站，被「理財專員」邀請加入股票投資群組，多名「理財專員」加他line並例舉成功賺錢案例，分析股市行情，鄭男被遊說近一個月信以為真，昨到郵局準備匯款8萬元投資某飆股，郵局行員發現是警示帳戶，詢問認不認識帳戶所有人，結果鄭男不認識。
警方據報趕到，研判鄭男是遭典型投資理財詐騙，就把詐團的投資理財詐騙流程告訴鄭男，曾有被害人匯10萬元，收到3千元「投資獲利」就認定不是詐騙，陸續匯款數十萬元後被封鎖訊息始知上當。鄭男聽完承認被詐而放棄匯款，警方通告他的家屬共同關懷以免詐團又來遊說匯款。
溪湖警分局今天指出，最近詐欺類型以投資理財為幌子，誆稱專業飆股大師教導投資或代操作虛擬貨幣等理由，哄騙民眾提領面交或匯款投資，民眾一定要多方查證，最好聯繫附近警察單位共同驗證。
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