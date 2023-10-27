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國1台南系統交流道大小車擦撞 聯結車「折甘蔗」 1人受傷送醫

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

國道1號中山高南下316.7公里、台南系統交流道路段今天上午發生一起車禍事故，兩輛大車與小客車發生擦撞，其中一輛拖板車「折甘蔗」打橫占據車道，全線封閉處理中，目前有1人送醫，國道警方提醒用路人提前改道。

據了解，該起事故發生在上午10時05分，1輛拖板車與1輛大貨車、2輛小客車在行駛到該路段時，因不明原因發生撞擊，拖板車直接打滑，車身橫躺中中線、內線車道，2輛小客車也卡在內側車道，後方車輛動彈不得，國道警方據報及已趕往現場處理中，交通大受影響，陳姓駕駛開車堵在後方發現快沒油，不知如何是好。

南市消防局接獲報案，派遣新市、安定分隊前往救援，小客車駕駛輕受傷，送往永康奇美醫院救治，詳細事故有待警方調查釐清。

國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍，拖板車打橫。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍，拖板車打橫。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍，車損嚴重。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍，車損嚴重。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍，小客車撞毀，1人送醫。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍，小客車撞毀，1人送醫。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍，小客車撞毀。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍，小客車撞毀。記者莊曜聰／翻攝
有民眾堵車在後方，車子快沒油。圖／民眾提供
有民眾堵車在後方，車子快沒油。圖／民眾提供
國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高南下317台南系統交流道發生車禍。記者莊曜聰／翻攝

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