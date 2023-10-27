國1台南系統交流道大小車擦撞 聯結車「折甘蔗」 1人受傷送醫

國道1號中山高南下316.7公里、台南系統交流道路段今天上午發生一起車禍事故，兩輛大車與小客車發生擦撞，其中一輛拖板車「折甘蔗」打橫占據車道，全線封閉處理中，目前有1人送醫，國道警方提醒用路人提前改道。

據了解，該起事故發生在上午10時05分，1輛拖板車與1輛大貨車、2輛小客車在行駛到該路段時，因不明原因發生撞擊，拖板車直接打滑，車身橫躺中中線、內線車道，2輛小客車也卡在內側車道，後方車輛動彈不得，國道警方據報及已趕往現場處理中，交通大受影響，陳姓駕駛開車堵在後方發現快沒油，不知如何是好。