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國1台南系統交流道大小車擦撞 聯結車「折甘蔗」 1人受傷送醫
國道1號中山高南下316.7公里、台南系統交流道路段今天上午發生一起車禍事故，兩輛大車與小客車發生擦撞，其中一輛拖板車「折甘蔗」打橫占據車道，全線封閉處理中，目前有1人送醫，國道警方提醒用路人提前改道。
據了解，該起事故發生在上午10時05分，1輛拖板車與1輛大貨車、2輛小客車在行駛到該路段時，因不明原因發生撞擊，拖板車直接打滑，車身橫躺中中線、內線車道，2輛小客車也卡在內側車道，後方車輛動彈不得，國道警方據報及已趕往現場處理中，交通大受影響，陳姓駕駛開車堵在後方發現快沒油，不知如何是好。
南市消防局接獲報案，派遣新市、安定分隊前往救援，小客車駕駛輕受傷，送往永康奇美醫院救治，詳細事故有待警方調查釐清。
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