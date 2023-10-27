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新北高中生一句「叭三小」 惹怒機車男尾隨毆人
新北市新莊區郭姓男子昨天晚上騎機車經過景德路，被正在過馬路的高中生說了句「叭三小，會罰6000」，郭男氣從機車置物箱拿出甩棍，一路尾後進入巷內攔下高中生旋即朝他拳毆，導致高中生臉部多處擦挫傷、耳機毀損，事後高中生在家長陪同下到派出所提告。今天清晨郭男到說明，警詢後依法究辦。
據了解，郭姓男子（43歲）昨天晚上6時許下班騎機車準備返家，途中騎經新北市新莊區景德路187號前，對著穿越馬路的高中生（16歲）鳴按喇叭，高中生認為郭男沒先理讓他先行還按他喇叭，隨口嗆了句「叭三小，會罰6000」。
郭男一聽怒將機車停放一旁，旋即從機車置物箱內拿出一支甩棍尾隨高中生後方，直到進入附近一間廟宇旁巷弄內，攔下高中生一陣粗口飆罵，雙方爆發激烈口角。過程中郭男拳毆高中生直到倒地，才返回停車處騎機車離開。
高中生被打左臉多處受傷、左邊耳機毀損，返家告知家長被打經過，氣的家長貼文臉書社群陳述經過，怒問「現在都會公然動手打人了，治安到底怎麼了」隨後帶同高中生驗傷、到派出所提告。
新莊警分局表示，今天上午警循線通知當事人（郭男）到案說明，他坦承一時情緒失控失動手傷人（高中生），警詢後依恐嚇、傷害、妨害名譽、毀棄損壞等罪嫌函送法辦。
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