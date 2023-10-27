快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北高中生一句「叭三小」 惹怒機車男尾隨毆人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區郭姓男子昨天晚上騎機車經過景德路，被正在過馬路的高中生說了句「叭三小，會罰6000」，郭男氣從機車置物箱拿出甩棍，一路尾後進入巷內攔下高中生旋即朝他拳毆，導致高中生臉部多處擦挫傷、耳機毀損，事後高中生在家長陪同下到派出所提告。今天清晨郭男到說明，警詢後依法究辦。

據了解，郭姓男子（43歲）昨天晚上6時許下班騎機車準備返家，途中騎經新北市新莊區景德路187號前，對著穿越馬路的高中生（16歲）鳴按喇叭，高中生認為郭男沒先理讓他先行還按他喇叭，隨口嗆了句「叭三小，會罰6000」。

郭男一聽怒將機車停放一旁，旋即從機車置物箱內拿出一支甩棍尾隨高中生後方，直到進入附近一間廟宇旁巷弄內，攔下高中生一陣粗口飆罵，雙方爆發激烈口角。過程中郭男拳毆高中生直到倒地，才返回停車處騎機車離開。

高中生被打左臉多處受傷、左邊耳機毀損，返家告知家長被打經過，氣的家長貼文臉書社群陳述經過，怒問「現在都會公然動手打人了，治安到底怎麼了」隨後帶同高中生驗傷、到派出所提告。

新莊警分局表示，今天上午警循線通知當事人（郭男）到案說明，他坦承一時情緒失控失動手傷人（高中生），警詢後依恐嚇、傷害、妨害名譽、毀棄損壞等罪嫌函送法辦。

郭姓男子不爽被高中生說了句「八三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子不爽被高中生說了句「八三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子不爽被高中生說了句「八三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子不爽被高中生說了句「八三小，會罰6000」拿甩棍尾後朝他拳毆挨告，遭警方法辦。記者曾伯愷／翻攝

失控

延伸閱讀

金山青年中心成廢墟 黨產會挨批占著茅坑不拉屎

邱顯智爆：侯友宜11月12日再動員義消造勢 公私不分

重新展開人生 74歲新北街友阿水重返職場

台版柬埔寨棄屍男交保潛逃遭通緝 新北警赴桃園埋伏活逮

相關新聞

影／折甘蔗！酒駕大貨車直撞左轉車 路邊5車及招牌全遭殃

桃園市大園區國際路二段今天下午發生一起重「大」車禍，許姓男子駕駛大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉進中央路的曳引車...

廣角鏡／救命招牌

桃園市大園區昨天發生一起重大車禍，許姓駕駛開大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉的曳引車，導致曳引車在路口「折甘蔗」...

11月大男嬰高燒40度臉色發白 家長嚇壞攔警就醫幸無礙

高雄鳥松區前晚8時許，仁武分局2員警巡邏至神農路與美山路口時，38歲林姓女子與她丈夫如見救星般向警招手，因她懷中11月大...

台南公園水池傳落水意外！6旬翁搶救上岸送醫 落水原因待查

台南北區台南公園內念慈亭畔水池今晚7時25分傳出有水落水，消防局據報出動人車救援，抵達現場後，發現溺者浮在水面上，經搶救...

妙齡女揪友徹夜暢飲醉倒沙發 散場時已明顯死亡

黃姓女子日前心情不好，邀友人到台北市中山區某酒店飲酒，眾人徹夜暢飲，黃女席間醉倒沙發，未料眾人離場時黃女已無呼吸心跳，事...

少年詐欺車手桃園犯案兔脫 返回台南攜毒菸逮正著

台南市警四分局昨晚在安平區健康三街與府平路口攔查一少年，發現他攜有彩虹毒菸外，還有投資公司工作證、印鑑章與收款收據，懷疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。