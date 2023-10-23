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獨／三重水電工連下3張「拉拉詐騙單」 外送員埋伏逮人攔警車報案

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區劉姓水電工，從昨晚連下3次訂單欲詐騙Lalamove快遞送貨代墊費，第1單得手4千元，第2單外送員機警拒接，並暗中埋伏，果然看到第3名外送員上鉤，掏出4千元準備交出時被擋下。這時剛好警車路過，趕緊攔車報案逮捕嫌犯。

據了解，Lalamove快遞提供「送貨代墊費用服務」，委託寄件的客人可請外送員先代墊貨款，到貨時再向收件人收回，不少人卻利用這項服務向外送員騙錢，被形容是「拉拉詐騙單」，公司也不斷向外送員宣導，包括故意在非客服時段下單、代購代付超過2千元、要求路邊或公共場所付費交易高價物品等等狀況，最好拒絕提供服務。

有毒品、竊盜等刑案記錄的39歲劉姓水電工，昨晚10時許先用app下單，填假資料騙25歲梁姓外送員代墊4千元，幫他從三重送1支iPhone到永和，結果根本找不到收件人，回頭打手機給寄件人，竟是1名菲律賓人接電話，梁男因此向警方報案。

到了今天凌晨1時許，劉男又下單想騙47歲高姓外送員，代墊448元幫他送iPhone配件，但高男收件時看對方深夜戴棒球帽、口罩遮臉包緊緊覺得可疑，拒絕接單，並暗中留在三重區溪尾街埋伏觀察。

約半小時之後，劉男再次下單，約在相同地點請31歲曾姓外送員代墊4千元，幫他寄送iPhone。曾男掏出現鈔準備交付時，埋伏在旁的高男立刻衝出來阻止，大喊：「他是詐騙，趕快報警！」並將劉男壓制在地上，這時剛好有警車路過，曾男衝上前攔車報案。

員警將劉男帶回三重警分局重陽派出所，第一個被騙的梁姓外送員正好在做筆錄，看到劉男激動大喊：「就是他！」而警方將劉男委託寄送的包裹紙盒打開，只有幾本舊漫畫，根本就不是iPhone。

劉男應訊時完全否認詐騙，3張訂單全不承認，連當場被查獲內裝漫畫騙人是iPhone的包裹紙盒，也聲稱不是他的。警方最後仍將劉男依詐欺未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

劉姓水電工（右）準備將內裝漫畫卻謊稱是iPhone的包裹紙盒交給外送員，並想騙外送員幫他代墊4千元。記者林昭彰／翻攝
劉姓水電工（右）準備將內裝漫畫卻謊稱是iPhone的包裹紙盒交給外送員，並想騙外送員幫他代墊4千元。記者林昭彰／翻攝
劉姓水電工（右）深夜戴棒球帽、口罩遮臉包緊緊，連下3張「拉拉詐騙單」，外送員掏出4千元現鈔準備交給他時，另1名預先埋伏在旁的外送員衝出來制止，大喊：「他是詐騙，趕快報警！」記者林昭彰／翻攝
劉姓水電工（右）深夜戴棒球帽、口罩遮臉包緊緊，連下3張「拉拉詐騙單」，外送員掏出4千元現鈔準備交給他時，另1名預先埋伏在旁的外送員衝出來制止，大喊：「他是詐騙，趕快報警！」記者林昭彰／翻攝
警方將劉男委託寄送的包裹紙盒打開，裡面只有幾本舊漫畫，根本就不是iPhone。記者林昭彰／翻攝
警方將劉男委託寄送的包裹紙盒打開，裡面只有幾本舊漫畫，根本就不是iPhone。記者林昭彰／翻攝

外送員 詐騙

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