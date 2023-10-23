影／台64線驚魂！他未注意前方 擦撞後翻車自行爬出

新北市中和區台64線快速道路今天上午驚傳車輛翻覆意外。42歲劉姓男子開車行經台64線東行23.1公里處時，疑因未注意車前狀況，擦撞前方左側車道由38歲吳男駕駛的轎車，劉男車輛當場失控翻覆，再向右滑行擦撞護欄。警方到場發現劉男手部擦挫傷不須送醫，吳男則未受傷，車禍原因仍待調查。

據了解，中和警方今天上午7時許接獲報案，中和區台64線東行23.1K處發生車禍且有車輛翻覆，駕駛還受困車內。警方及救護人員到場時，受困的劉男已自行爬出車外。警方勘驗現場後發現，肇事的劉男行經該路段時疑因未注意車前狀況，擦撞前方左側車道由吳男駕駛的車輛後失控翻覆。