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狗狗打架波及飼主！高雄婦人遭咬傷 狗主人這下慘了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名王姓婦人昨天下午4時許牽著毛小孩外出，經過楠梓區德明市場時，愛犬卻被陳姓婦人所養的中型犬攻擊，王女為保護愛犬，遭陳女養的狗狗咬傷，所幸送醫後無礙，警方獲報後到場，兩邊自行協調和解，並未提出傷害告訴，但陳女愛犬咬傷他人，警方仍會依社維法移送裁罰。

警方調查，陳女所養的棕色狗狗體型中等，昨天下午4時許她帶著愛犬外出，自己下車後愛犬則繫在機車前方踏板處，當時王女也牽著愛犬外出，經過陳女所養的狗旁邊時，卻遭對方攻擊。

當時王女為了保護愛犬，自己反而遭陳女養的狗咬傷，警方到場後將王女送醫診治，所幸傷勢輕微並無危險，但整個過程都被附近採買民眾目擊，網友將過程貼上臉書社團「左營楠梓人」，引起網友討論。

網友熱議「為什麼去買個菜還要帶狗去，不是自找麻煩嗎？」、「帶狗狗出門，應該都要戴上口罩」還有人看到陳女養的狗外型激似凶猛的比特犬，懷疑陳女沒顧好愛犬傷人，但也有網友認為該隻走只是長得比較像比特犬。

楠梓警分局表示，陳女、王女表示要自行協調和解，本案已通報動保單位處理，雖然王姓婦人暫不提告，但陳姓飼主縱容狗影響到周鄰安全甚至咬人，本案仍會依違反社維法移送裁罰。

陳姓婦人養的愛犬在楠梓德明市場附近咬傷王姓婦人，警方將依違反社維法將陳女移送裁罰。記者張議晨／翻攝
陳姓婦人養的愛犬在楠梓德明市場附近咬傷王姓婦人，警方將依違反社維法將陳女移送裁罰。記者張議晨／翻攝

狗狗 比特犬

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