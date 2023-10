7寶媽再爆爭議！孩子咬樓梯、石頭 高雄市府說話了

網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」近日爭議不斷,不但生吃山羌肝還鼓吹孩子品嚐,還疑似違法導購醫材,社會局裁罰夫妻各12小時親職教育、衛生局開罰6萬。記者宋原彰/翻攝 網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」近日爭議不斷,不但生吃山羌肝還鼓吹孩子品嚐,還疑似違法導購醫材,社會局裁罰夫妻各12小時親職教育、衛生局開罰6萬;有網友近日在臉書再度爆料七寶媽疑似不良行為,包括讓孩子嘴巴含住樓梯、咬地上石頭等,社會局回應將在親職課程中提醒、要求改善有疑慮的行為。

網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney近日在臉書社團「爆料公社二社」再度被網友爆料,她曾在臉書粉絲團發佈多張疑似對孩童的不良行為,例如她讓孩童用嘴巴含住樓梯,說「沒有加裝金屬踏板,真的很好啃」,她也讓嬰兒坐在礫灘上,讓孩子咬食石塊稱「偌大的海灘,信手拈來就是固齒器」。

此外,七寶媽還曾發文說,有孩子不小心打翻麥片、灑落整地,一群孩子因此在地方撿拾麥片吃,她說「從小有聽媽媽的話,大家一起幫忙吃,地板一下就乾淨了」;網友還爆料稱七寶媽生孩子都會提早催生,至少有4個孩子出生時未足2500公克,該網友更直指7點七寶媽不當育兒之處,包括常把嬰兒放在沒有防護措施的桌面上、公開兒童正面全裸影片和帶孩子登山時未有完整安全評估。