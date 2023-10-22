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台中南屯爭鮮壽司今早冒濃煙…疑店內冰箱為起火點

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區文心路、五權西路的爭鮮壽司連鎖店，在今天上午9時許傳出火警，消防隊入屋後發現，屋內已經冒煙，因一度查無火源，而該店位於大樓一樓，消防隊員趕緊通知大樓保全，協助人員疏散，南屯分隊也通知兩分隊到場支援，火勢目前已經熄滅，消防隊通知台電到場，目前正在清查起火原因。

台中市消防局在今早9時15分獲報，位於南屯區五權西路、文心路一段的爭鮮壽司連鎖店有冒出濃煙，南屯消防分隊獲報到場救援，一度找不到火源，向勤指中心請求加派兩個單位支援，因該店位於大樓一樓，消防隊也請大樓保全協助疏散。

火勢在今天上午9時30分撲滅，消防隊發現火點疑為店內擺放的冰箱電器設備，正在釐清起火原因，現場燃燒面積約一平方公尺，無人員受傷。

台中市南屯區文心路、五權西路的爭鮮壽司在上午冒出濃煙，消防隊到場救援、疏散大樓住戶。圖／讀者提供
台中市南屯區文心路、五權西路的爭鮮壽司在上午冒出濃煙，消防隊到場救援、疏散大樓住戶。圖／讀者提供

保全 台中市 壽司

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