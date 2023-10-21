屏東竹坑海域遊艇翻覆船長失蹤 海陸空大搜尋至晚上仍未發現

泊靠屏東縣車城鄉海口港的輕型遊艇廖姓船長，昨晚帶2船員出海，今天清晨在竹坑海域失去動力，電請海口港1名膠筏船長前往協助拖帶，船長到場時卻發現遊艇已翻覆，廖姓船長落海失蹤，因搜尋無果，先將2名船員帶返港並向海口安檢所報案，第8巡防區指揮部通報及派遣相關單位展開海陸空聯合搜尋，至晚上仍未發現。

海巡署第6岸巡隊海口安檢所今天上午8時接獲1名膠筏船長報案，指在車城海口港泊靠的輕型遊艇出海後，今天清晨在竹坑海域因絞網失去動力，他接獲電話駕駛膠筏出港協助拖帶，但抵達時發現遊艇已呈翻覆狀態，船上3員2名船員獲救，廖姓船長落海失蹤，他們在現場海域搜尋未果，於是駛回向安檢所報案。

海巡署南部分署第6岸巡隊說，第8巡防區指揮部派出該隊及機動熱顯像車、艦隊分署第14海巡隊、並申請南部分署第3無人機區隊、直屬船隊「巡護九號」及空中勤務總隊、屏東縣消防局車城分隊等單位支援，同時協請箱網養殖業者共同救援，共派遣26車、1艦4艇、3船及空偵機2架次、無人機2架次，共113人次，至晚上仍未發現，將把握黃金72小時救援時間全力搜尋。