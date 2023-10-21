影／台中女心情不佳 溪海兩度輕生 幸都被救回

台中市43歲陳女疑與丈夫吵架，昨上午先到后里區一處溪水欲輕生，送醫出院後，傍晚5點多，陳再到大安海水浴場海域輕生，民眾趕緊報警。海巡署第三岸巡隊將女子救起，警方通知陳女丈夫到場規勸，夫妻倆自行返家。

據悉，43歲陳女疑飽受疾病折磨，近年常與丈夫吵架，一言不合陳女就外出輕生，讓家屬相當擔心，警消也多次接獲報案，所幸都在鬼門關前救回女子的寶貴性命。

昨天上午，陳女疑與家人吵架，心情不佳先到后里區一處溪水處輕生，經警方救起送醫治療，未料陳女出院後，傍晚5點多再到大安海水浴場附近海域，疑似有輕生念頭，民眾趕緊報警。

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所派員馳抵，發現陳女位於距岸約200 公尺處海域，獨自一人走向外海，隨時有滅頂危險，當時海相險惡、風浪大，第三岸巡隊與消防隊人員將女子搶救上岸，並提供毛毯給予保暖。

大甲警分局聯繫上陳女丈夫到場，安撫陳女情緒。所幸，陳女無明顯外傷，意識清楚，後續家屬帶回處置。

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