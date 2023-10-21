持觀光簽逾台居留34年不諳中文 迦納女遇警沒跑還合法留台
在台逾期居留34年的迦納人A女，這個月14日上午在新北市蘆洲區一處騎樓下等人。轄區警巡邏經過發現趨前盤查，A女提不出合法居留證明，又說不出是在等誰，只好帶往移民署專勤隊查驗指紋，這一查赫見她已在台逾期居留34年，警詢後依法移送新北移民署專勤隊收容。
據了解，迦納人A女（63歲）1989年6月持觀光簽證從香港轉機飛抵台灣，隔年3月雖有出境紀錄，卻因不明原因持續滯留台灣，逾期居留長達34年。滯台期間她靠著友人接應四處打零工維生，自稱目前租住桃園的她，卻不願如實交代租所在何處？
這個月14日上午7時許，蘆洲警分局蘆洲所警員鄧豪傑、戢晧昇巡經新北市蘆洲區中山一路219號前，見一名外國女子背對著馬路，獨自坐在騎樓內一輛機車上。兩警趨前盤查詢問「妳的ARC（外僑居留證ALIEN RESIDENT CERTIFICATE）」、「PASSPORT（護照）」。
但A女不諳中文與員警比手畫腳一番，警方只好帶至新北移民署專勤隊查驗指紋。沒想到，這一查竟發現A女已在台逾期居留34年，先帶回派出所偵辦。偵詢時A女自認是「合法居留」台灣，卻無法解釋1990年就已出境，又怎麼合法留台，警詢後依入出國及移民法，將A女移送新北專勤隊收容。
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