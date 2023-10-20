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營區大亂鬥！陸軍16名役男爆2波流血衝突 嘉檢全不起訴原因曝
8月間陸軍嘉義縣257旅的16名役男在營區大亂鬥，發生2波鬥毆，嘉義憲兵隊依妨害秩序罪嫌法辦，嘉檢偵結，因發生地屬封閉的軍事單位，與在公共場所施強暴脅迫要件不符，不起訴處分。
不起訴書說，陸軍步兵257旅4營火力連楊姓役男與同營步3連吳姓、洪姓役男，8月29日上午，因跑步測驗爭執，測驗結束，吳姓及洪姓役男前往火力連找楊姓役男理論，3人扭打互毆，經幹部勸阻平息。
吳姓役男回步3連心有不甘，告知陳姓役男等人，夥同其他多名役男再度前往火力連叫囂，引起火力連凌姓役男不滿，當場與步3連陳姓役男互毆，吳姓等役男加入鬥毆，火力連朱姓、楊姓役男見狀聲援凌姓役男，現場演變成16名役男鬥毆場面。
憲兵隊依妨害秩序罪嫌將16名役男法辦，因妨害秩序罪構成要件，以在公共場所或公眾得出入場所聚集3人以上，施強暴脅迫的行為。檢方經查第1波衝突，為吳姓、洪姓役男前往火力連起肢體衝突，並非聚集3人以上前往，與妨害秩序罪嫌構成要件不符。
第2波肢體衝突有13名役男前往火力連，縱使有施強暴脅迫行為，但仍須引發公眾或不特定人危害、恐嚇不安感受，第2波發生地為連隊集合場屬不特定可自由進出場所，且為軍事單位，客觀上為封閉場所，因此，也與妨害秩序罪嫌的構成要件不符。這起案件尚無其他直接或積極證據足以認為16名役男涉及妨害秩序罪嫌，因此，為不起訴處分。
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