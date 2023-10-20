網路愛情沖昏頭 32歲男被騙投資百萬後又遭遇二次詐騙

高雄許姓男子在交友軟體，與自稱日本籍女子線上交往，遭慫恿投資虛擬貨幣，被騙百餘萬元報警。不料對方反而稱他連累分析師，造成公司損失，要求賠償否則控告他詐騙，雙方並約定交款。警方指這是標準「二次詐騙」手法。

據了解，32歲的許姓男子在交友App，與自稱日籍女子友柰子在線上交往，後來互以老公、老婆稱呼對方。許在對方一再花言灌迷湯，後來要他加入投資平台，投資虛擬貨幣。

許不疑有詐，投資108萬元後，要獲利了結，但卻無法獲得出金才知道可能受騙，10月14日向高雄市警前鎮分局報案。不料，他口中的老婆又來訊，稱他報警，造成公司損失，而且連累分析師，要他賠償103萬元，並稱賠償後就可領出之前投資的金額，雙方並約定10月17日交款。