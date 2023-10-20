快訊

他訂米其林餐廳遲到5分鐘「沒收訂金」 苦主一星評價曝：沒出餐還收14400元

鏡頭記錄的以巴戰火：《路透社》記者不幸殉職

台塑搬家流失5千人 敦北店面待租大增、房價卻喊漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路愛情沖昏頭 32歲男被騙投資百萬後又遭遇二次詐騙

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄許姓男子在交友軟體，與自稱日本籍女子線上交往，遭慫恿投資虛擬貨幣，被騙百餘萬元報警。不料對方反而稱他連累分析師，造成公司損失，要求賠償否則控告他詐騙，雙方並約定交款。警方指這是標準「二次詐騙」手法。

據了解，32歲的許姓男子在交友App，與自稱日籍女子友柰子在線上交往，後來互以老公、老婆稱呼對方。許在對方一再花言灌迷湯，後來要他加入投資平台，投資虛擬貨幣。

許不疑有詐，投資108萬元後，要獲利了結，但卻無法獲得出金才知道可能受騙，10月14日向高雄市警前鎮分局報案。不料，他口中的老婆又來訊，稱他報警，造成公司損失，而且連累分析師，要他賠償103萬元，並稱賠償後就可領出之前投資的金額，雙方並約定10月17日交款。

許母得悉，認為兒子受騙，報警協助。警方苦勸許姓男子，指這是標準的二次詐騙手法，要他千萬別再輕信對方，及時阻止許交款，許才封鎖對方。

許姓男子遇詐，不料他口中的老婆還再傳訊要求他賠償，否則提告。記者林保光／翻攝
許姓男子遇詐，不料他口中的老婆還再傳訊要求他賠償，否則提告。記者林保光／翻攝
許姓男子以為遇到愛情，加「柰子老婆」不料受騙後，對方還不放過他。記者林保光／翻攝
許姓男子以為遇到愛情，加「柰子老婆」不料受騙後，對方還不放過他。記者林保光／翻攝

詐騙 虛擬貨幣 交友軟體

延伸閱讀

最富有恐怖組織！哈瑪斯炒房、募款樣樣來 靠這4類資金擁320億戰爭本錢

日本二大名窯登台 新光三越日本之美「窯」有田燒展

鴻海高雄電池中心和發廠上樑 預計2024年6月生產

正妹照假交友騙投資 男子險遭詐騙7萬8千元

相關新聞

影／國1南下林口段追撞大貨車 廂型車駕駛頸椎骨折不治

吳姓男子今天上午開著一輛廂型車，沿著國道一號高速公路往南直行，途中行經38.8公里林口上坡路段，不慎追撞前方一輛大貨車，...

影／苗栗男攜百萬現金談投資遇襲遭搶 被拖行至車道畫面曝

苗栗縣邱姓男子日前與友人相約洽談投資，攜帶100多萬元現金在三義鄉一處超商前碰面，不料到場後就出現不明男子出手搶奪裝有現...

樹林刺胎怪客落網！1個月16車遭殃 犯嫌辯：兒車窗被砸

今年7、8月間新北市樹林區大同山出現刺胎怪客，初估有16輛汽車輪胎遭人刺破。樹林警方獲報派人追查，鎖定魏姓男子涉嫌，昨天...

網路愛情沖昏頭 32歲男被騙投資百萬後又遭遇二次詐騙

高雄許姓男子在交友網軟體，與自稱日本籍女子線上交往，遭慫恿投資虛擬貨幣，被騙百餘萬元報警。不料對方反而稱他連累分析師，造...

台南救護車60分鐘搶救急性心梗 消防局今年已搶救307人

台南市消防局自2020年起開始在各分隊第一線救護車配置12導程心電圖監護儀，透過機器或心電圖小組判讀，爭取救援時效，迄今...

南投縣45%消防車齡超過15年 38名消防員僅1套消防衣

屏東明揚科技爆炸造成嚴重傷亡，南投縣議員吳棋楠關切消防弟兄安全，並質疑部分消防員僅一套消防衣，45%消防車老舊。消防局長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。