聽新聞
test
0:00 / 0:00
網路愛情沖昏頭 32歲男被騙投資百萬後又遭遇二次詐騙
高雄許姓男子在交友軟體，與自稱日本籍女子線上交往，遭慫恿投資虛擬貨幣，被騙百餘萬元報警。不料對方反而稱他連累分析師，造成公司損失，要求賠償否則控告他詐騙，雙方並約定交款。警方指這是標準「二次詐騙」手法。
據了解，32歲的許姓男子在交友App，與自稱日籍女子友柰子在線上交往，後來互以老公、老婆稱呼對方。許在對方一再花言灌迷湯，後來要他加入投資平台，投資虛擬貨幣。
許不疑有詐，投資108萬元後，要獲利了結，但卻無法獲得出金才知道可能受騙，10月14日向高雄市警前鎮分局報案。不料，他口中的老婆又來訊，稱他報警，造成公司損失，而且連累分析師，要他賠償103萬元，並稱賠償後就可領出之前投資的金額，雙方並約定10月17日交款。
許母得悉，認為兒子受騙，報警協助。警方苦勸許姓男子，指這是標準的二次詐騙手法，要他千萬別再輕信對方，及時阻止許交款，許才封鎖對方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言