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影／國1南下林口段追撞大貨車 廂型車駕駛頸椎骨折不治

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

吳姓男子今天上午開著一輛廂型車，沿著國道一號高速公路往南直行，途中行經38.8公里林口上坡路段，不慎追撞前方一輛大貨車，導致他人夾困車內，當場沒有生命徵象。新北市消防局獲報派人趕抵協助送醫急救，仍傷重不治。大貨車駕駛沒有酒駕，吳男抽血待驗，肇事原因待查。

據了解，吳姓男子（49歲）今天上午8時50分左右，開著一輛廂型車行經國道1號南向38.8公里林口上坡路段，不慎往前追撞張姓男子（50歲）所開的一輛大貨車。

強大撞擊力導致廂型車車頭凹陷、擋風玻璃碎裂，吳男卡在車內無法動彈。新北市消防局獲報出動人車趕抵，使用破壞器材協助吳男脫困，檢視他頸椎骨折，當場已無生命徵象，緊急協助送醫急救仍宣告不治。

大貨車駕駛張男沒有酒駕，吳男抽血待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。國道警方呼籲用路人，應依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，開車上路前要養足精神切勿疲勞駕駛。

今天上午國一南下38.8公里林口上坡路段，發生兩車追撞釀一死。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國一南下38.8公里林口上坡路段，發生兩車追撞釀一死。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國一南下38.8公里林口上坡路段，發生兩車追撞釀一死。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國一南下38.8公里林口上坡路段，發生兩車追撞釀一死。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國一南下38.8公里林口上坡路段，發生兩車追撞釀一死。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國一南下38.8公里林口上坡路段，發生兩車追撞釀一死。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國一南下38.8公里林口上坡路段，發生兩車追撞釀一死。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國一南下38.8公里林口上坡路段，發生兩車追撞釀一死。記者曾伯愷／翻攝

國道 車禍

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