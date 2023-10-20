影／國1南下林口段追撞大貨車 廂型車駕駛頸椎骨折不治

吳姓男子今天上午開著一輛廂型車，沿著國道一號高速公路往南直行，途中行經38.8公里林口上坡路段，不慎追撞前方一輛大貨車，導致他人夾困車內，當場沒有生命徵象。新北市消防局獲報派人趕抵協助送醫急救，仍傷重不治。大貨車駕駛沒有酒駕，吳男抽血待驗，肇事原因待查。

據了解，吳姓男子（49歲）今天上午8時50分左右，開著一輛廂型車行經國道1號南向38.8公里林口上坡路段，不慎往前追撞張姓男子（50歲）所開的一輛大貨車。

強大撞擊力導致廂型車車頭凹陷、擋風玻璃碎裂，吳男卡在車內無法動彈。新北市消防局獲報出動人車趕抵，使用破壞器材協助吳男脫困，檢視他頸椎骨折，當場已無生命徵象，緊急協助送醫急救仍宣告不治。