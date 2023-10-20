購物網站也有仿真網站 高雄女上網購182萬鑽表險受騙
高雄1名蔣姓女子上購物網站要購買鑽表，到銀行要匯款182萬元到賣家指定帳戶，行員發覺有異，請警方到場。警方查出這個購物網站疑是仿真網站，而且對方的指定帳戶曾列警示帳戶，才勸阻蔣女匯款。
據了解，10月17日上午10時許，蔣姓女子（40歲）到高雄新興區中正三路國泰世華銀行，要匯款182萬元，稱說要買名表，行員擔心她受騙，才趕緊請新興警分局員警到場了解。
蔣女說她在通訊軟體加群組，有人傳給她1個購物網站，她上網購物，發現1只女用鑽表，售價比市價便宜約20萬元便決定下單，隨後接到賣家訊息，要求匯款182萬元至指定帳戶。
警方檢視蔣女提供的網頁畫面，她所上的「ebay」購物網站，網址最後不是「.tw」或「.com」，而是「.cc」，懷疑是仿真網站，擔心她受騙，再查出賣家指定的帳戶，竟是警示帳戶，趕緊勸阻蔣女匯款，蔣女得知是警示帳戶才打住匯款，感謝員警幫忙。
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