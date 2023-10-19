警方又爆開單不實 台中地檢搜索3分局6警員列偽文被告

新北市警局過去曾發生警員和代辦業者合作，違法開立不實吊銷單讓被扣牌照車輛可重新領牌，事後各地警局嚴加追查，台中市警察局內部發現第3分局有6名警員涉案，今由台中地檢署指揮廉政署等單位搜索3分局，初步帶回6名警員列偽造文書被告。

台中地檢署指派黑金組檢察官王亮欽偵辦，今天指揮廉政署中調組、警政署政風室及排中市警局等，兵分多數搜索台中第3分局，並將6名警員、數名證人帶回偵訊。

檢方目前是依偽造文書公務員登載不實將6人列被告，但仍須進一步釐清相關行為，但代辦業者間有無對價、圖利等行為，若查出相關事實恐涉及貪汙重罪。