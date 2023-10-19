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年輕人愛網購要小心 直播主網紅告訴你這陷阱
近年來詐騙案件層出不窮，依據內政部統計去年詐騙手法名列前3名的假網拍、假投資、解除分期付款，時下年輕人時常在網路購物，中壢警分局特別邀請廣受青少年及社會人士喜愛的網紅直播主「老闆娘沛蒂姐」拍攝反詐騙宣導短片，告知民眾千萬別依指示操作ATM、網路銀行或是提供遊戲點數卡序號及密碼等，小心上當。
中壢警分局表示，解除分期付款名列第3名，遭詐騙被害人年齡介於18至40歲，財損金額幾萬元不等，詐騙集團於網路竊取個資及交易紀錄，假冒客服及銀行人員撥打電話給被害人，誆稱訂單出錯、工作人員輸入錯誤導致重複分期扣款、設定成批發商、購買多組商品等。
民眾必須配合操作ATM、網路銀行或購買遊戲點數卡才能解除設定，被害人依指示操作ATM、網路銀行或是提供遊戲點數卡序號及密碼，帳戶內款項轉出、遭對方封鎖後才發現遭詐騙。
中壢警分局邀請「老闆娘沛蒂姐」拍攝反詐騙宣導短片，短片中除宣導反「解除分期付款」外，更分享自身經營商品網站，曾經遭詐騙集團竊取個資及交易紀錄，接獲客戶詢問為什麼還要再提供銀行帳戶資料，驚覺網站遭駭客入侵，立即通知網站公司更新，並發送防詐簡訊提醒每一位客戶，避免其他客戶遭詐騙。
老闆娘沛蒂姐及中壢警分局呼籲，民眾接獲來電號碼開頭顯示為+886，務必要小心，因為很有可能是跨境詐騙電話，並提醒操作ATM、網路銀行無法解除任何購買商品的設定，請牢記「一聽、二掛、三查證」，遇到疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙諮詢專線詢問。
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