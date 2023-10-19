影／台14線埔霧公路檳榔攤疑遭擲汽油彈 緝嫌中
南投仁愛台14線埔霧公路旁的檳榔攤昨晚疑遭丟擲汽油彈，出一陣聲響，附近民眾發現檳榔攤起火，消防到場後迅速將火勢撲滅，且攤位已打烊，未釀成傷亡。警方初步研判可能是債務糾紛引發縱火事件，今持續追緝並釐清事發原因。
南投縣消防局指出，昨天晚上9時許獲報，南豐村台14線埔霧公路旁的一處檳榔攤，突然起火燃燒，當時檳榔攤已打烊，附近民眾發現後迅速來電通報，並協助滅火，消防人員趕到後立刻拉水線將火勢撲滅，所幸未波及鄰近民宅及設施。
有目擊民眾表示，事發當時發出一陣聲響，外出查看發現檳榔攤疑似遭人丟擲汽油彈，檳榔攤外瞬間起火燃燒，然後有個年輕人迅速坐上白色豐田轎車往埔里方向駛離，懷疑是犯案車輛，當下趕快通報警消，並呼簡直亂來，若延燒恐出大事。
至於詳細事發原因，警方昨晚獲報後就啟動調查，針對相關疑似點進行偵辦，初步了解疑因財務糾紛，今天以車追人，持續追緝可疑對象。警方表示，該案件幸未釀人員及重大財損，確切案發原因及是否涉及人為縱火則仍待進一步鑑識釐清。
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