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新莊婦人從天墜落送醫不治 警排除人為因素死因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天晚上新北市新莊區富國路一棟大樓驚傳有人墜落，新北市消防局獲報派員趕抵，檢視婦人已無生命徵象，緊急協助送醫急救仍宣告不治。警方到場排出有人為因素，循線聯繫死者先生到醫院指認，家屬對死因沒有疑義，待檢警相驗後釐清確切死因。

據了解，死者吳婦（59歲）多年來因情緒問題時好時壞，不時到醫院就醫卻無根治。近來她鬱鬱寡歡，家人給予勸慰，卻無法讓她心緒好轉，不時向家人表達負面情緒。

今天晚上近8時許，吳婦獨自從新北市新莊區住處外出，旋即走了幾百公尺來到富國路與萬安街口，見一棟大樓沒有門禁，她悄悄走進搭乘電梯直達9樓頂，隨後墜落重摔一樓路面。有路人驚見吳婦倒臥在地，趕緊通報119派人前來搶救。

新北市消防局獲報派員趕抵，檢視婦人已無生命徵象，緊急協助送醫急救仍宣告不治。警方到場勘驗逐層訪查，並調閱電梯內監視器畫面，初步排出有人為因素。警循線聯繫死者先生到醫院指認，這才知道她不是墜落大樓住戶，目前家屬對死因沒有疑義，後續有待檢警相驗後才能釐清確切死因。

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今天晚上新北市新莊區富國路一棟大樓驚傳有人墜落，送醫後宣告不治，警方暫時排除他人可能，確切死因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天晚上新北市新莊區富國路一棟大樓驚傳有人墜落，送醫後宣告不治，警方暫時排除他人可能，確切死因待查。記者曾伯愷／翻攝

家人 電梯

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