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疑誤闖國道3號…機車一路逆向「對撞休旅車」 騎士慘捲車底當場斃命
國道3號台南白河段今天傍晚發生一起驚悚車禍，1輛機車疑似從平面道路誤闖白河交流道，隨後一路逆向在內側車道行駛，一部休旅車迎面而來閃避不及當場撞上，騎士撞上擋風玻璃後又被捲入車底，警消據報後到場時將人救出，但已明顯死亡，詳細肇事原因有待國道警方調查。
台南市消防局今天傍晚5時39分接獲報案，國道3號白河段北向312公里處發生轎車與機車對撞事故，立即出動東山、白河分隊4車8人前往救援，到場時發現機車騎士被壓在車底，休旅車車頭凹陷嚴重，擋風玻璃也碎裂、血跡斑斑，立即用機具協助脫困將人拉出，但已經明顯死亡，未送醫，後續交由國道8隊白河分隊處理。
國道警方根據現場情形初步研判，這名騎士從平面道路不知何故，誤闖國3白河交流道，並逆行上了國道，他並未察覺又一路在內側車道逆向行駛最終發生車禍，目前死者身分待查，正調閱相關畫面以釐清肇事原因。
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