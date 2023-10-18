花蓮慣犯連偷2車還撞車逃逸 警鷹眼小組追捕

花蓮52歲黃姓男子有偷竊前科，先在花蓮市偷竊1輛電信公司工程車，一路往北開到新城鄉「換車」，連偷2輛貨車，還撞車逃逸，警方循監視器追查，3小時後逮到黃男送辦。

花蓮警分局今天發布新聞資料指出，昨天中午接獲民眾報案，停放在中華路上的工程車遭竊取，警方啟動鷹眼小組，以車追人，發現犯嫌偷走車輛後，過程中先後在花蓮市、新城鄉擦撞停放在路旁的自小客車並肇事逃逸。

偷車的黃姓男子將車輛開到新城鄉一處村落，將工程車停放路邊，竊取另一輛貨車離開。花蓮警方及新城警方聯手追緝，相隔3小時後在新城鄉一處涼亭旁，發現正在休息的黃姓男子。

黃男見警方上前，坦承在花蓮市及新城鄉竊取2輛貨車，稱看到車內有鑰匙，就開走了，警方詢問偷竊意圖，黃男支支吾吾說不清。

警方調查，黃男過去有多次竊盜前科，全案依竊盜等罪移送花蓮地檢署偵辦，呼籲民眾提高車輛安全措施，加裝防盜鎖或GPS定位裝置。