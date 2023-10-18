開啟輔助駕駛系統撞施工緩撞車 國1苗栗路段事故
國道1號134公里苗栗路段，今天上午10點半左右發生轎車撞內側車道緩撞車事故，轎車車頭嚴重毀損，沒有人員受傷，國道警方初步調查轎車開啟輔助駕駛系統發生追撞，全案進一步調查中。
警方調查，徐姓男子（30歲）今天上午約10點半，駕駛轎車在國1北上134公里處內側車道，因開啟輔助駕駛系統，分心駕駛追撞車在前方內側車道施工單位的緩撞車肇事，占用內側及中線車道，未造成人員受傷。
警方呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。
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