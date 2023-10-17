錦美紙業觀音廠火警現場空汙數字出爐 議員：強化監測

錦美紙業觀音廠昨天火警引發大量濃煙，環保局今天上午表示，稽查人員昨晚6時58分到現場，錦美觀音廠從事紙板製造業，業者表示該廠未有存放毒化物，火災區域為該廠成品放置區。環保局另以光電離子氣體偵測器PID於上風處量測VOC（可燃性氣體/毒氣），數值為69ppb(10億分之一)，於下風處量測VOC數值為131ppb（現場風勢強勁，汙染物擴散迅速）。

稽查人員至工廠前方溝渠巡視未有消防廢水情形，工廠後方由於安全因素無法進入，觀音工業區管理中心表示有準備攔油索備用。詳細起火原因仍待消防局火調科調查釐清，另是否涉及違反空氣汙染防制法第32條，後續視消防局火調科報告出爐後辦理。

環保局說明，有關火災後產生之廢棄物，仍責成業者應委託經主管機關核准設立的合法清除、處理機構，妥善清理廢棄物，並留存清運聯單備查。