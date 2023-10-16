嘉義民雄住宅火警…2弱勢幼童遭火紋身死亡 家長疑不在家

嘉義縣民雄鄉民宅火警，救出2名幼童緊急送醫後仍不治，傳當時家長不在家涉違反兒少福權法。記者李宗祐／翻攝 嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院今上午發生火警，2歲男童、4歲女童遭火噬不治悲劇，家長疑似外出，獨留幼童在家；嘉義縣社會局表示，該戶為列冊低收入戶，意外發生時沒有成年人在家陪伴，涉違反兒少福權法，將依法裁處。目前優先協助安置、喪葬補助及其他緊急經濟扶助。

嘉義縣消防局表示，今早10點34分獲報，民雄鄉菁埔村發生住宅火警，立即派遣民雄、雙福、溪口、大美、新港、大林及嘉太消防隊，共計11車23人前往，10點42分到場已全面燃燒，屋內有2名小孩受困，立即布線進屋搶救，但2名小孩都失去意識。2歲男童、4歲女童送醫後都回天乏術。

嘉義縣社會局立即啟動關懷機制；社會局表示，經查案家為列冊低收入戶，戶內共有5名未成年兒少，不幸往生的是4歲次女及2歲三子。火災發生時沒有成年人在家陪伴，涉違反兒少福權法51條情事，後續評估依法裁處親職教育或罰鍰。