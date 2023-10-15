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男攀奇萊北峰失足墜谷受傷 警消馳援救出送醫

中央社／ 花蓮縣15日電

10人登山隊攀登奇萊北峰，其中27歲王姓男子昨天失足墜谷，隊員向警消求救，因山區雨勢過大，救援人員深夜抵達後休整，今天清晨在事故地點上方架繩攀降將受傷王男救出送醫。

警消表示，昨天晚間接獲通報指一行10人攀登奇萊北峰步道，其中1人墜谷須救援，小隊派遣警員會同太魯閣國家公園管理處合歡站巡山員等，由奇萊登山口出發，因山區雨勢過大，救援人員先於成功堡休整。

今天清晨6時，救援人員抵達事故地點上方，由於地形陡峭，於是架設繩索攀降在附近搜索，1小時後接觸待援的王姓男子，成功將其帶返原登山路徑；王男身上有多處擦挫傷，所幸可以行走，下午在救援人員護送下順利抵達登山口，自行下山就醫。

另外，合歡北峰步道今天一連發生2起山友腳扭傷無法行走的意外，救援人員獲報到場，以軟式擔架（SKED）將40歲賴姓男子搬運下山，另一起則是揹負51歲施姓女子下山至登山口，分別交由同行親友開車載送下山送醫治療。

太魯閣國家公園 山友

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