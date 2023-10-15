救護車救回兒子…他堅持16年「傻瓜工程」 集衆捐4部「捨得號」救護車

65歲的王文志在台中市西區經營「捨得轉運站」，整天在垃圾堆中挑回收物，一點一滴存錢，存夠了全拿來捐救護車，16年來「傻瓜的希望工程」始終如一，今天捐出第四部救護車「捨得4號」，消防局長孫福佑代表受贈。

2007年，王文志的獨子患先天性糖尿病，半夜全身痙攣、意識不清，打119由救護車送醫，救回一命。他的母親2個月內4度不明原因昏倒，靠救護車即時送醫，他發願要捐救護車繼續救人，沒想到持續至今已送出4部。

王志文十幾年前擺攤賣早餐、賣麵食，想到可以拿回收物籌錢，於是在住家成立「捨得轉運站」，名片上印自己的心願、公告在店門口，不少人把用不到的二手物品交給他變賣。

他每天凌晨4點多起忙到下午3點收攤，就整理回收物、整理變賣，一筆一筆記下回收所得，被人叫「傻瓜」也無怨無悔。

來店吃早餐、吃麵的顧客或路人，陸續送家中可用物資，還有人每年或每月固定捐助，8年前，他用3年存到第一筆錢，花130萬元買救護車捐給台中市衛生局。第2個3年，再買救護車捐贈給南投縣鹿谷鄉衛生所。

資源回收利潤越來越微薄，一大袋寶特瓶換不到一碗陽春麵。他轉往跳蚤市場開源，賣起堪用二手衣、二手物，常清晨4點就出門，賣到下午2點收工回家，存一個個銅板，聚沙成塔。

因考量基本型救護車配備仍不足，王志文動念要捐頂級救護車需500萬，這次花了5年才達標，送給台中市消防局第七救災救護大隊。

也有人把「捨得轉運站」當垃圾場，隨意丟拿便當、破衣服等，甚至酸臭爬滿小蟲，令人作嘔，但只能提醒自己「歡喜做、甘願受」。王志文把人人嫌棄的垃圾，化成愛心，今天捐出「捨得4號」。

消防局長孫福佑說，王志文的「傻瓜的希望工程」，每天資源回收換取微薄費用，更號召發起「119全民運動」，聯合盛安環保公司、台億營造，5年累積450多萬元買「捨得4號」，幫助需要的人。