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明揚大火燒出工安問題 專家：應細節化明訂工廠防災應變作法及程序

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導

明揚國際屏東廠9月22日發生大火釀災，公司董事長劉安晧、律師許乃丹等人於今上午召開說明會，指已委託第三方調查大火及爆炸原因並提出報告，廠房將拆除重建，將聘工安消防專家檢視復工規畫，重新建置化學品儲放設備。對此，消防專家林金宏認為，除重建硬體設施，同時要重新編寫工廠消防防護計畫，細節化應變措施，必須有明確作法和程序。

明揚指出，廠房後續會拆除重建，已委託台灣職業安全學會以第三方公允對大火及爆炸原因進行調查及提出報告，聘請包含消防、防爆、安全文化等至少3名以上工安消防專家顧問團，以最高標準檢視復工的規畫及執行，更將投人大量費用建置化學品儲置使用設備，營造員工安全就業環境是未來首重目標。

消防專家林金宏認為，化學品種類繁雜，本就應請專家規畫如何放置，尤其是易燃易爆的高風險物質，一定會涉及存量，若存量過多，硬體一定無法防護，原訂規畫多少量就放多少，「不要說先買起來囤放」，再者，化學品必須分開放置，不能全部擠在一起堆置。

「重蓋是好事，但防災應變才是重點」，他指出，企業防災非常重要，國內近九成以上業者未落實每半年至少應舉辦一次的自衛消防編組訓練，「因為根本不知道怎麼做」，業者在源頭編定應變計畫時就做得不夠細緻，演練大多應付了事，例如，聽到火警警報器響起，有多少人知道該做幾件事情？牽涉多少人力？牽動多少編組？「大多回答都不完整，會犯錯，後續衍伸的問題會更多。」

他說，計畫內容必須清楚說明，當人聞到煙味或發現化學品洩漏時，發現人第一時間該通報應變主管，還是單位主管？何時通知消防隊？當消防員抵達時，又該把廠內堆置的化學品等資料表拿給誰？所有人都發？還是只給最開始到那一位？上述等等細節，前端應變規畫必須明訂作法跟程序，人員才能有所依循。

他指出，國內有九成以上業者都沒有完整編寫應變計畫，原因有2個部分，第一，台灣這方面專家太少，第二，多數專家僅指導，卻沒有真的親自動手寫過計畫，如此將造成計畫缺漏，「我每次寫一份應變計畫都要花費至少一個月，要講得很清楚，不能僅是講原則。」

消促會理事長黃鈺翔表示，國家面對高風險場所應加嚴消防相關制度，業者才能有依據完善事前預防措施，但法規往往是最低標準，期待業者落實自主防災，確實提升減災意識，負擔企業責任，不能在事故發生後將成本轉嫁給社會承擔。

明揚國際屏東廠9月22日大火釀災，公司董事長劉安晧（右五）、律師許乃丹（左五）等人在記者會上向社會大眾鞠躬致歉。記者張已亷／攝影
明揚國際屏東廠9月22日大火釀災，公司董事長劉安晧（右五）、律師許乃丹（左五）等人在記者會上向社會大眾鞠躬致歉。記者張已亷／攝影
明揚國際屏東廠9月22日爆炸釀10死、逾百傷。消防專家林金宏認為，除重建硬體設施，同時要重新編寫工廠消防防護計畫，細節化應變措施，必須有明確作法和程序。記者張已亷／攝影
明揚國際屏東廠9月22日爆炸釀10死、逾百傷。消防專家林金宏認為，除重建硬體設施，同時要重新編寫工廠消防防護計畫，細節化應變措施，必須有明確作法和程序。記者張已亷／攝影
明揚國際屏東廠9月22日發生大火釀災，公司董事長劉安晧（左二）、律師許乃丹（左一）等人於今上午召開說明會，指廠房後續將拆除重建，聘專家檢視復工規畫及執行，重新建置化學品儲放設備。記者張已亷／攝影
明揚國際屏東廠9月22日發生大火釀災，公司董事長劉安晧（左二）、律師許乃丹（左一）等人於今上午召開說明會，指廠房後續將拆除重建，聘專家檢視復工規畫及執行，重新建置化學品儲放設備。記者張已亷／攝影

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