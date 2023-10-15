高雄蚵仔寮槍案大逆轉疑酒店糾紛追到梓官 廟公衰中彈

高雄梓官區蚵仔寮青龍宮今上午7時許傳出槍響，58歲蕭姓廟公遭對方開槍擊中左手臂、腹部，目前仍在急救中，原以為是蕭男與槍手一方有糾紛，警方釐清後，才發現是兩派人馬糾紛，蕭男無辜受波及，警方已鎖定兩派人馬身分全力追查中。

據了解，今天凌晨苓雅區一間酒店疑酒客爆發衝突，林姓男子遭痛毆後押走，林男友人見狀追車到梓官蚵仔寮青龍宮一帶。

當時兩派人馬行駛到青龍宮前，準備下班的蕭男見外頭有動靜，走到廟外查看，剛走到台階就遭流彈擊中左手臂、腹部。

槍案發生後兩方人馬鳥獸散，蕭男送國軍總醫院左營分院急救，手術後暫時脫險，警方到場後，在現場找到10枚彈殼，因蕭男仍在急救，警方全力追緝槍手釐清事發原因。

據了解，蕭男為青龍宮廟公，在廟裡工作約2年多，平時都上晚班，早上6點交接給下位廟公。

據目擊民眾表示，當時一輛白色BMW轎車停在廟前，車上3人隨即下車拿著疑似「長槍」往廟裡走，沒多久他就聽到連續幾聲像「鞭炮聲」的槍響，他回到現場就看到地上都是彈殼，就像戰爭一樣，有夠可怕。