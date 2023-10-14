獨／「路怒症」就該罰！職業大客車駕駛下場超慘

新北市三峽區三樹路日前一遊覽車從右側車道往中線移動時，不顧後方車輛硬擠逼迫後車讓道，後車鳴喇叭後加速超前，遊覽車駕駛不爽加速到後車旁長鳴喇叭，畫面經行車紀錄器拍下向警方檢舉遭舉發，網友批「路怒症就該罰！」並好奇開罰結果，三峽警分局表示，依危險駕駛及噪音處罰款2萬4千元、違規點數3點、駕駛參加道安講習、車輛吊扣車牌6個月。

今年9月20日下午4時19分許，新北市三峽區三樹路與國慶路口一台遊覽車自外側車道向左變換至中線車道行駛時，不顧中線後車按鳴喇叭示警，仍利用車體壓迫後車行駛空間，直至後方車輛向左偏移，跨越雙白實線變換至內側車道閃避，遊覽車駕駛疑似不爽後不斷蛇行加速到後車旁長鳴喇叭。

案經後行車紀錄器拍下後向警方檢舉遭警方依道交條例43條舉發危險駕駛及噪音。網友在臉書社團「翻轉台灣交通違規交流平台」表示「今年第3次送43條，終於在光輝的10月過了第一件，恭喜司機提早發年終還可以休息半年」。

其他網友也留言表示「會這樣開車的都是慣犯、讓用路人放心開車，司機也可好好放假一舉兩得、這條最痛扣牌六個月、路怒症患者就是該罰、對方硬切有錯，但你長按3秒也違規難怪激怒對方」。許多網友則好奇警方最後如何開罰。