澎湖著名海鮮餐廳傳火警！黑煙狂竄衝上空中 起火原因待查

澎湖縣馬公市著名的海鮮餐廳「紅瓦小棧」今傍晚近5時許傳火警，因廚房油鍋起火，波及瓦斯爐和抽油煙機，濃濃黑煙從窗戶竄出，消防局派出4車9人前往灌救，抵達時，業者以滅火器自行撲滅火勢，消防員無用武之地，協助排煙後狀況解除。

位於馬公市石泉里的紅瓦小棧，今天下午4時47分廚房突然失火，在廚房的油鍋起火燃燒，工作人員發現時，火勢已波及瓦斯爐和抽油煙機，黑煙從窗戶竄出，衝上空中，情況看來危及。

澎湖縣消防局接獲餐廳業者報案，隨即出動4車9人前往現場搶救，由馬公分隊小隊長黃天祥負責現場指揮。

消防員抵達現場後，發現業者深怕火勢擴大，一發不可收拾，已自行用滅火器和水撲滅火勢，勤務人員利用排煙機協助餐廳內部排煙，火勢共燃燒面積6平方公尺，無人員受困及傷亡；詳細起火原因由火調人員調查釐清。