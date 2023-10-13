快訊

被主嫌看中…「越南李若彤」從頂級紅牌變應召站女主人 極樂生活曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖著名海鮮餐廳傳火警！黑煙狂竄衝上空中 起火原因待查

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣馬公市著名的海鮮餐廳「紅瓦小棧」今傍晚近5時許傳火警，因廚房油鍋起火，波及瓦斯爐和抽油煙機，濃濃黑煙從窗戶竄出，消防局派出4車9人前往灌救，抵達時，業者以滅火器自行撲滅火勢，消防員無用武之地，協助排煙後狀況解除。

位於馬公市石泉里的紅瓦小棧，今天下午4時47分廚房突然失火，在廚房的油鍋起火燃燒，工作人員發現時，火勢已波及瓦斯爐和抽油煙機，黑煙從窗戶竄出，衝上空中，情況看來危及。

澎湖縣消防局接獲餐廳業者報案，隨即出動4車9人前往現場搶救，由馬公分隊小隊長黃天祥負責現場指揮。

消防員抵達現場後，發現業者深怕火勢擴大，一發不可收拾，已自行用滅火器和水撲滅火勢，勤務人員利用排煙機協助餐廳內部排煙，火勢共燃燒面積6平方公尺，無人員受困及傷亡；詳細起火原因由火調人員調查釐清。

澎湖縣馬公市著名海鮮餐廳紅瓦小棧廚房，今傍晚油鍋突起火竄煙，黑煙從窗戶竄出，幸業者用滅火器撲滅，無人受傷。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公市著名海鮮餐廳紅瓦小棧廚房，今傍晚油鍋突起火竄煙，黑煙從窗戶竄出，幸業者用滅火器撲滅，無人受傷。記者石秀華／翻攝

馬公 澎湖縣 餐廳 火災

延伸閱讀

台中國慶焰火提早釋放被罵翻 她讚盧秀燕展現高度

滅火器怨警未助開道還嗆誰理你們 盧秀燕致歉了：我做東

影／沒替滅火器開道看焰火挨批 台中警感抱歉：安全考量

基隆將回收7千支戶外滅火器 謝國樑：不再放日曬雨淋處

相關新聞

影／雲林賓士車闖紅燈高速撞飛機車 被撞女馬上起身嚇壞路人

雲林縣虎尾鎮158縣外環道昨天傍晚一輛白色賓士小客車闖紅燈，高速之下撞上兩名機車騎士，2人當被撞得彈飛半空重摔而下，超幸...

不買魚機車還停旁邊…魚販火大拿麵湯往他潑 下場慘了

蔡姓男子將機車停在新北市新莊區宏泰市場一處魚攤旁，旋即走到豆漿店買完早餐回來騎車。蔡男覺得魚攤老闆林男正狠瞪著他，隨口穢...

基隆愛三路下月「車不讓人」科技執法 違規最高罰6千元

基隆市警交通隊在仁一路及仁二路口間的愛三路段，建置首處「車輛不停讓行人」科技執法設備，目前已建置完成並辦理公告程序，即日...

6萬工具遭竊報警11天「沒下文」？警澄清：已鎖定追緝

林姓男子將一批6萬元工具放在貨車內，卻遭竊賊偷走。案經新北市三峽警方受理調閱沿路監視器畫面，鎖定張姓慣竊涉案，正循線追緝...

鋼珠彈槍襲五股某社區…三戶民宅玻璃碎裂 警鎖定追嫌

新北市五股區五福路一棟社區大樓，昨天上午遭人持空氣槍射擊，造成社區內有三戶民宅玻璃碎裂。蘆洲警方獲報派員到場，於受害住戶...

澎湖著名海鮮餐廳傳火警！黑煙狂竄衝上空中 起火原因待查

澎湖縣馬公市著名的海鮮餐廳「紅瓦小棧」今傍晚近5時許傳火警，因廚房油鍋起火，波及瓦斯爐和抽油煙機，濃濃黑煙從窗戶竄出，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。