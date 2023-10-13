影／雲林賓士車闖紅燈高速撞飛機車 被撞女馬上起身嚇壞路人

雲林縣虎尾鎮158縣外環道昨天傍晚一輛白色賓士小客車闖紅燈，高速之下撞上兩名機車騎士，2人當被撞得彈飛半空重摔而下，超幸運竟只受輕傷，其中機車後座的年輕女子翻飛摔地後，竟還馬上站起來，查看騎機車男子傷勢，連路人都看傻眼，連呼神勇，猛烈撞擊過程全被路過車輛行車記錄器拍下，肇事車輛男子酒測值零，案由警方處理中。

虎尾158縣光復路位於台糖加油站前路口，為多向路口，平時車流相當多，尤其昨天傍晚約5時25分許，上下班尖峰時段，人車更多，20歲何姓男子駕駛賓士小客車，從斗南往虎尾方向行駛，行經路口時，疑因一時搶快，已變紅燈卻仍快速闖過路口，致從右側巷子騎機車出來的19歲李姓騎士，後座載著18歲陳姓女子，兩人被賓士車快速撞上。

當時白色小客車車速很快，直接衝撞機車，「碰」一聲，機車被撞飛，2人瞬間噴飛到半空中重摔落地，李姓騎士重摔倒地不起，也在半空彈飛翻滾的陳女落地，馬上扶著腰忍痛起身，一跛一跛走近查看李男傷勢，整個過程許多路人目睹，看到這名女子被撞半空中翻一圈落地，認為凶多吉少，沒想到她竟馬上起身探視友人，讓路人連呼神勇。

所幸兩人緊戴安全帽，傷勢不重，意識清楚，由救護車送往若瑟醫院急救，警方對小客車駕駛及機車騎士酒測，雙方酒測值均為零，但小客車逞快闖紅燈肇事也吃上罰單。