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高雄女搭公車上班失聯 警一查她竟躲旅館和男友慶生
高雄大社27歲潘姓女子日前騎單車出門上班，但中午潘女母親卻接到女兒根本沒到班的通知，情急之下，趕緊報案協尋，經過警方一番努力搜尋，終於在鳳山區旅館內尋獲潘女，協助聯繫家人帶回平安團聚。
國慶日中午，潘母接獲女兒未到班的公司通知，且女兒手機關機，根本無法聯繫，警方擔憂潘女會遇上危險，經確認潘女穿著特徵後，先在潘女搭乘公車處尋找，經調閱監視器發現，潘女一早的確搭上公車往公司方向前進。
一開始，警方推測潘女下車的行蹤，可能並非往公司去，而是前往他處。員警試圖隨著潘女腳蹤，沿路詢問附近店家，有無看過潘女身影，果然發現潘女有在一處早餐店和一名男性用過餐，之後一同離開。
經警方鍥而不捨尋找，在離大社區約17公里處的鳳山區旅店內，終於找到她，還有衣衫不整的男友。
「出門至少要跟媽媽說一聲！」警方一見潘女就勸誡她，但潘女表示，國慶日當天正好是她的生日，但不敢告知母親，這一天自己要與男友慶生而不去上班，才會乾脆手機也關機。
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