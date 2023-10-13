高雄女搭公車上班失聯 警一查她竟躲旅館和男友慶生

高雄大社27歲潘姓女子日前騎單車出門上班，但中午潘女母親卻接到女兒根本沒到班的通知，情急之下，趕緊報案協尋，經過警方一番努力搜尋，終於在鳳山區旅館內尋獲潘女，協助聯繫家人帶回平安團聚。

潘女失聯在鳳山區的旅店內尋獲。記者古和純／翻攝

國慶日中午，潘母接獲女兒未到班的公司通知，且女兒手機關機，根本無法聯繫，警方擔憂潘女會遇上危險，經確認潘女穿著特徵後，先在潘女搭乘公車處尋找，經調閱監視器發現，潘女一早的確搭上公車往公司方向前進。

一開始，警方推測潘女下車的行蹤，可能並非往公司去，而是前往他處。員警試圖隨著潘女腳蹤，沿路詢問附近店家，有無看過潘女身影，果然發現潘女有在一處早餐店和一名男性用過餐，之後一同離開。

經警方鍥而不捨尋找，在離大社區約17公里處的鳳山區旅店內，終於找到她，還有衣衫不整的男友。