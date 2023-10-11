台南宵小闖空門誤觸網路線 屋主滑手機發現Wi-Fi 斷線報警法辦

台南市北區一家機車出租店昨天凌晨遭人闖空門，女屋主睡前發現手機網路突然中斷，察覺有異起床查看監視器，發現38歲魏姓男子涉嫌在一樓櫃台翻箱倒櫃，立即與丈夫下樓查看，魏嫌見事跡敗露欲奪門逃逸時，北門派出所4名警員趕抵現場當場將魏逮捕法辦。

市警五分局北門派出所員警，昨天凌晨2點多獲報北門路二段機車出租店遭人侵入，立即派員趕赴現場。經了解，李姓女老闆睡前發現手機網路突然中斷，察覺有異起床查看監視器，發現38歲魏姓竊嫌在一樓櫃台翻箱倒櫃，誤觸Wi-Fi 網路線，立即與與丈夫下樓查看。

魏嫌見事跡敗露欲奪門逃逸時，北門派出所4名警員接獲報案趕抵現場，喝令魏嫌趴下，但魏見警後企圖逃跑，員警立即上前包夾壓制逮捕，當場查扣被竊現金4千餘元，另在魏黑色皮包內起出6張來路不明信用卡、現金1萬餘元、手機、手錶等物，全案依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

台南市警五分局長陳宇桓表示，住宅防竊措施需謹慎注意，尤其陽台、施工鷹架，連棟建築物雨遮或相近的冷氣主機等，都易成為宵小闖空門的踩踏處，提醒民眾外出或睡前應留意家中門窗是否緊閉上鎖，做好防竊與保全措施，住宅或公司行號如遭侵入，請立即通知警方到場處置，避免歹徒隨身攜帶攻擊武器造成損傷。