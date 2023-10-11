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影／離奇！三重2車尾對撞...他才笑白痴 下一秒對方屁股撞上來

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區國慶連假期間發生一起搞笑車禍，1輛轎車從台64快速道路下匝道，赫見前方有車迎面逆向駛來，才剛嘲笑對方不知怎麼開的，隨即發現他正快速倒車，接著便在驚呼聲中被撞。員警趕抵也很好奇「怎麼會屁股撞屁股？」

當時是8日晚上6時許，天空下著大雨，38歲男子駕車載女友從高架道路下匝道銜接三重區疏洪西路，看見前方1輛轎車逆向走錯車道，馬上連續閃大燈、按喇叭警示，在車內忍不住嘲笑對方，接著便超過對方的車，停在光復路口的左轉專用道等紅燈。

這時女友發現對方似乎在倒車，狐疑地輕聲發問「會不會撞到你啊？」男子可能是想到剛剛的畫面，按耐不住笑出聲來「真的很白痴耶」，隨即他女友卻連續啊啊，頓時車身就一陣晃動，被撞了。

三重警分局交通分隊剛好就在旁邊大約30公尺而已，員警獲報趕抵也不禁好奇：怎麼會屁股撞屁股？原來47歲陳姓男子駕駛轎車，沿疏洪西路往三重市區方向行駛，因雨勢過大視線不佳，無視中央分隔島誤闖對向車道。

他聲稱發現逆向，一時很緊張，連忙倒車想回原本車道，沒想到剛剛明明後面沒車，路口突然多出1輛停等紅燈待轉車輛，便撞上了。整件事就發生在那短短幾秒鐘，未免也太巧合。雙方駕駛皆未飲酒，警方依一般交通事故處理。

新北市三重區發生離奇搞笑車禍，銀色轎車誤闖逆向車道，一時緊張急忙倒車，剛好順向有車開到他後方，又恰巧路口是紅燈而停下，結果車屁股被撞上。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區發生離奇搞笑車禍，銀色轎車誤闖逆向車道，一時緊張急忙倒車，剛好順向有車開到他後方，又恰巧路口是紅燈而停下，結果車屁股被撞上。記者林昭彰／翻攝
三重區疏洪西路、光復路口左轉專用道，8日晚間發生車禍，員警趕抵不禁好奇發問：怎麼會屁股撞屁股？圖／翻攝社會事新聞影音
三重區疏洪西路、光復路口左轉專用道，8日晚間發生車禍，員警趕抵不禁好奇發問：怎麼會屁股撞屁股？圖／翻攝社會事新聞影音

車道 車禍

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