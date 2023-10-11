主人不在家調皮毛孩誤觸廚房感應爐 差點燒了整間房

高雄洪姓女子和陳姓閨密同居，兩人養了4隻貓咪，今年1月間，洪女、陳女分別到宜蘭、台北旅遊，在家裡的4隻貓咪無人看管，其中一隻跳上廚房的感應爐，誤觸加熱開關，害廚房冒出火光，消防設備啟動滅火才未讓火勢延燒，檢方調查後，今依公共危險罪起訴洪女、陳女。

檢方調查，洪女、陳女同居在三民區一間大樓裡，兩人在屋內養了4隻貓，今年1月6日、7日，洪女、陳女分別到宜蘭、台北旅遊，4隻貓咪留在家裡「顧家」。

但兩人離家多日卻未將貓咪關在籠內，反讓貓咪在屋內自由活動，今年1月8日下午1時許，其中1隻貓咪跑到廚房，跳上爐檯後，誤觸感應爐的加熱開關，當時爐上正好有一張金屬格網，感應爐隨即加熱格網，最後引燃旁邊的易燃物品。

所幸屋內消防設備成功啟動，灑水後順利撲滅火勢，才未造成火警延燒，警消調查後，確認火勢從廚房引起，因洪女、陳女當時不在家，認定是兩人放任貓咪在屋內走動，誤觸感應爐開關釀災，檢方綜合事證，今依公共危險罪將兩女起訴。