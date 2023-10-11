快訊

主播也下不了手！預訂春節國旅4間房2晚要價逾10萬 嚇到改在家打麻將

滅火器走錯路怨警未助開道還被嗆 盧秀燕用美食致歉：我做東

雇主發獎金紅利占比創史上新高 為何對勞工不是好事？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

主人不在家調皮毛孩誤觸廚房感應爐 差點燒了整間房

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄洪姓女子和陳姓閨密同居，兩人養了4隻貓咪，今年1月間，洪女、陳女分別到宜蘭、台北旅遊，在家裡的4隻貓咪無人看管，其中一隻跳上廚房的感應爐，誤觸加熱開關，害廚房冒出火光，消防設備啟動滅火才未讓火勢延燒，檢方調查後，今依公共危險罪起訴洪女、陳女。

檢方調查，洪女、陳女同居在三民區一間大樓裡，兩人在屋內養了4隻貓，今年1月6日、7日，洪女、陳女分別到宜蘭、台北旅遊，4隻貓咪留在家裡「顧家」。

但兩人離家多日卻未將貓咪關在籠內，反讓貓咪在屋內自由活動，今年1月8日下午1時許，其中1隻貓咪跑到廚房，跳上爐檯後，誤觸感應爐的加熱開關，當時爐上正好有一張金屬格網，感應爐隨即加熱格網，最後引燃旁邊的易燃物品。

所幸屋內消防設備成功啟動，灑水後順利撲滅火勢，才未造成火警延燒，警消調查後，確認火勢從廚房引起，因洪女、陳女當時不在家，認定是兩人放任貓咪在屋內走動，誤觸感應爐開關釀災，檢方綜合事證，今依公共危險罪將兩女起訴。

洪姓、陳姓女子將四隻貓咪留在家，貓咪因誤觸感應爐，差點燒了整間房，兩女被檢方起訴。貓咪示意圖，與新聞當事者無關。記者張議晨/攝影
洪姓、陳姓女子將四隻貓咪留在家，貓咪因誤觸感應爐，差點燒了整間房，兩女被檢方起訴。貓咪示意圖，與新聞當事者無關。記者張議晨/攝影

貓咪 廚房 宜蘭 火災

延伸閱讀

金虎爺廟會爆炸28人傷...謎團未解 消防專家曝引爆方法

東北季風影響 宜蘭花蓮防豪雨

宜蘭國慶日雨中升旗 議長：我們的國家叫中華民國

殉職消防員追思會邀參選人 柯文哲：支持消防員組工會

相關新聞

台北客運經新莊思源路擦撞同行機車 75歲騎士遭輾爆頭慘死

李姓公車司機今天上午開車行經新北市新莊區思源路，不慎與同行方向梁男所騎乘機車發生擦撞，導致梁男人車跌摔被公車輾過當場爆頭...

主人不在家調皮毛孩誤觸廚房感應爐 差點燒了整間房

高雄洪姓女子和陳姓閨密同居，兩人養了4隻貓咪，今年1月間，洪女、陳女分別到宜蘭、台北旅遊，在家裡的4隻貓咪無人看管，其中...

國道3號南港路段5車連環撞 釀6人輕重傷、回堵6公里

國道3號北上14.8公里處今天上午9時許發生連環車禍。3輛轎車及2輛小貨車行經該處時發生追撞事故，造成多人受傷其中1人還...

工作吵架竟動刀...中油大林廠門口濺血 警查辦包商2員工

台灣中油公司大林廠包商2名員工，因工作起爭執，相約下班後談判，不料其中王姓男子竟亮刀，涉嫌殺傷同事逃逸。警方通知王姓男子...

影／基隆東勢街土石崩落砸車 居民聽見砰一聲...車子毀一半

基隆市暖暖區東勢街一處山坡，疑因連日下雨土石鬆軟，今天上午10點多發生土石崩落，大量落石砸到一輛休旅車，整個車頭都被壓毀...

抓到了！竹南縱火案燒毀9汽機車 檢警逮檳榔攤老闆偵訊中

苗栗縣竹南鎮一棟4樓透天厝出租套房，昨天凌晨發生火警，造成9輛汽機車被燒毀，事發後附近居民和消防隊員都直指人為縱火，直到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。