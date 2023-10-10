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8條糯米腸餵死別人家15歲老狗 新莊婦人被法辦 網諷：無知害命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區有1條籠飼在住家門口的15歲老狗，7日突發「急性胃扭轉」送醫不治，飼主調閱監視器發現1名陌生婦人，一口氣餵牠吃了8條糯米腸。警方將函請動保處裁處，婦人供稱看到狗太瘦才好心餵食，被網友抨擊「無知害死狗」。

43歲飼主調閱住家監視器發現，7日上午有1名婦人騎機車提了1個塑膠袋靠近籠子，鬼鬼祟祟探頭探腦，確定四下無人即取出袋中糯米腸，試探性塞進籠內，當發現狗願意吃，便一根根接著餵食，竟然一口氣至少餵了8根。

糯米難消化、易脹氣，這隻狗已經高齡15歲，當天出現嚴重消化不良，送醫回天乏術。結果9日上午狗籠都已經搬離原址，該名婦人又提了1袋糯米腸和玉米，倉皇扔下調頭快閃。

飼主在臉書地方性社團貼文，提醒新莊區豐年街附近居民注意此人，若認識她，請告誡不要再犯這種缺德事！引發網友熱議，有人質疑她是將賣不完的糯米腸拿來餵狗，也有人推測她自以為做善事，但常識不足害死一條生命。

警方看到貼文主動調查，循線找到餵狗的47歲張姓婦人，她供稱看到狗太瘦，出於好意餵食，不知道會發生憾事。飼主表示，之前沒報警是不想讓她留下案底，只想告誡別再幹蠢事，以免其他狗受害，但警方主動介入調查並通知，他已完成報案手續，全案將函送新北市動保處裁定行為是否違反動保法。

據了解，胃扭轉是一種嚴重的急性消化道疾病，當小狗快速大量進食或吞入空氣，脹氣持續擴大將造成胃旋轉，不只會壓迫胸腔造成呼吸困難，也會壓迫其他器官造成缺血壞死，短時間就會讓小狗休克死亡。

尤其特別容易發生在大型犬、老年犬、以及體態過瘦、習慣狼吞虎嚥、個性緊張焦慮、過於激動等狀況的小狗身上。

飼主在臉書社團貼文，提醒民眾注意該名婦人，若認識她，請告誡不要再犯這種缺德事！圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
飼主在臉書社團貼文，提醒民眾注意該名婦人，若認識她，請告誡不要再犯這種缺德事！圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
監視器拍到陌生婦人鬼鬼祟祟靠近狗籠，取出糯米腸試探性塞進籠內，當發現狗願意吃，便一根根接著餵食，竟然一口氣至少餵了8根。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
監視器拍到陌生婦人鬼鬼祟祟靠近狗籠，取出糯米腸試探性塞進籠內，當發現狗願意吃，便一根根接著餵食，竟然一口氣至少餵了8根。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
9日上午狗籠都已經搬離原址，該名婦人又提了1袋糯米腸和玉米，倉皇扔下調頭快閃。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
9日上午狗籠都已經搬離原址，該名婦人又提了1袋糯米腸和玉米，倉皇扔下調頭快閃。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人

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